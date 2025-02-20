Котел под Суджей. Российские военные приблизили окончание оккупации ВСУ Курской области

Эксперты считают, что курская группировка противника доживает последние дни

20 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Прорыв российских военных к государственной границе в районе Курской области и заход на украинскую территорию дают основания предполагать, что освобождение территории региона произойдет в ближайшие дни. Так оценивают военные эксперты последние успехи ВС РФ на Курщине.

Контроль над трассой

Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения предприятия по производству беспилотников в Санкт-Петербурге сообщил, что российско-украинскую границу в регионе пересекли бойцы 810-й бригады российской армии.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что тульские десантники, "используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА и проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск".

Освобождение любого населенного пункта, который находится под российской юрисдикцией, является пусть небольшой, но победой, так оценил это событие "Известиям" председатель общественной организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.

"Свердликово позволяет контролировать асфальтовую трассу, идущую из Суджи на Рыльск. По ней противник мог бы попробовать наступать в сторону Рыльска, но теперь у него такой возможности нет", – рассказал Шкурлатов изданию.

Он сообщил, что обстановка на освобожденной территории по-прежнему непростая:

"Все под контролем артиллерии, дронов и прочего. Но нет населенных пунктов, где они могли бы создать оборонительные позиции. Теперь главное – поставить под уверенный контроль трассу Суджа – Сумы, по которой противник осуществляет подвоз, эвакуацию и ротацию. Если это будет сделано, это сильно затруднит жизнь всей украинской группировке в Суджанском районе".

Контроль над стратегически важной трассой позволяет российским военным отрезать ВСУ от источников снабжения боеприпасами и получения подкрепления, заявляет изданию военный эксперт Виктор Литовкин:

"А с другой стороны, это лишает их возможности выходить из котла, который мы им создаем под Суджей. Они не смогут вырваться из-под огня и спасти свою жизнь. Территория, которую занимает враг, сужается все больше и больше. Деваться ему некуда. Если он не вырвется из окружения, ему конец".

"Логичное завершение авантюры"

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, окружение Суджи станет концом для подразделений ВСУ в Курской области. Он убежден, что украинские военные окажутся в ловушке, что приведет к их полному уничтожению.

"То, что происходит в Курской области, – это как бы логичное завершение той авантюры, которую мы наблюдаем. То есть потрачено большое количество украинских боевиков, по количеству потерь курская авантюра перегнала известную всем "бахмутскую резню". Несмотря на такие потери, украинский режим продолжает там ликвидацию своих боевиков, проводит мясные штурмы и другие бесполезные операции, надеясь на какие-то улучшения переговорного процесса, который сейчас начинается между США и Российской Федерацией", – приводит высказывание Леонкова News.ru.

Он также отметил, что подразделения ВС РФ под Курском ликвидируют наиболее боеспособные украинские подразделения:

"Результаты боевых действий показывают, что в плен сдается очень мало. В основном там какие-то упоротые боевики, которые верят, что у них что-то получится. Ничего не получится у них. Поэтому закономерность такова: Россия, уничтожая там наиболее боеспособных боевиков армии Украины, облегчает действия наших войск по всей линии боевого соприкосновения".

Прорыв российских военных в Курской области на границу с Украиной произошел вовремя, когда идет подготовка к переговорному процессу, заметил Life.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Участок боевых действий оказался полностью изолированным, что лишило противника возможности проводить ротацию и снабжать свежими силами.