Татуировщикам без медобразования хотят запретить работать в России

Сейчас специалистам по нанесению татуировок для работы нужна только санитарная книжка

14 июня 2024, 08:16, ИА Амител

Нанесение татуировки / Фото: unsplash.com

Тату-мастерам без медобразования хотят запретить работать в России – такую инициативу уже направили в Минздрав, сообщает Mash.

Авторами идеи выступили основатель клиники по удалению татуировок Виктор Галушин и председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

Поводом стала смерть девушки в Санкт-Петербурге во время тату-сеанса из-за мастера, который не рассчитал дозу лидокаина.

Общественники отмечают: чтобы не допустить подобного снова, нужно подпускать к людям только мастеров хотя бы со средним медобразованием.

Сейчас лицензию на медуслуги достаточно иметь только салону. А татуировщику и вовсе нужна лишь санкнижка.