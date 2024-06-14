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Татуировщикам без медобразования хотят запретить работать в России

Сейчас специалистам по нанесению татуировок для работы нужна только санитарная книжка

14 июня 2024, 08:16, ИА Амител

Нанесение татуировки / Фото: unsplash.com
Нанесение татуировки / Фото: unsplash.com

Тату-мастерам без медобразования хотят запретить работать в России – такую инициативу уже направили в Минздрав, сообщает Mash.

Авторами идеи выступили основатель клиники по удалению татуировок Виктор Галушин и председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

Поводом стала смерть девушки в Санкт-Петербурге во время тату-сеанса из-за мастера, который не рассчитал дозу лидокаина.

Общественники отмечают: чтобы не допустить подобного снова, нужно подпускать к людям только мастеров хотя бы со средним медобразованием.

Сейчас лицензию на медуслуги достаточно иметь только салону. А татуировщику и вовсе нужна лишь санкнижка.

инициативы

Комментарии 4

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Гость

08:44:14 14-06-2024

Скоро некому будет полупокеров,под хохлому раскрашивать

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Гость

10:03:03 14-06-2024

Картина текст это информация, информация это образ, образ это энергия, энергетическая оболочка, одни энергии притягиваются, другие отталкиваются... Нанося на себя тату помните! Это тянет за собой энергетические изменения!

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Гость

10:44:38 14-06-2024

Тату "не рукавица: с белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнёшь" - А.С. Пушкин. Если наколоть беспечно, с этим жить придётся вечно.

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Гость

13:03:32 15-06-2024

Умный человек себя уродовать не будет.

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