Татуировщикам без медобразования хотят запретить работать в России
Сейчас специалистам по нанесению татуировок для работы нужна только санитарная книжка
14 июня 2024, 08:16, ИА Амител
Тату-мастерам без медобразования хотят запретить работать в России – такую инициативу уже направили в Минздрав, сообщает Mash.
Авторами идеи выступили основатель клиники по удалению татуировок Виктор Галушин и председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.
Поводом стала смерть девушки в Санкт-Петербурге во время тату-сеанса из-за мастера, который не рассчитал дозу лидокаина.
Общественники отмечают: чтобы не допустить подобного снова, нужно подпускать к людям только мастеров хотя бы со средним медобразованием.
Сейчас лицензию на медуслуги достаточно иметь только салону. А татуировщику и вовсе нужна лишь санкнижка.
08:44:14 14-06-2024
Скоро некому будет полупокеров,под хохлому раскрашивать
10:03:03 14-06-2024
Картина текст это информация, информация это образ, образ это энергия, энергетическая оболочка, одни энергии притягиваются, другие отталкиваются... Нанося на себя тату помните! Это тянет за собой энергетические изменения!
10:44:38 14-06-2024
Тату "не рукавица: с белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнёшь" - А.С. Пушкин. Если наколоть беспечно, с этим жить придётся вечно.
13:03:32 15-06-2024
Умный человек себя уродовать не будет.