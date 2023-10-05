Татьяна Буланова ответила на угрозы продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина

Она отметила, что на месте проведения концерта в память Юрия Шатунова стоит принять меры для обеспечения безопасности

05 октября 2023, 22:38, ИА Амител

Кадр из видео

Известная российская певица Татьяна Буланова отреагировала на угрозы со стороны продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Ранее Разин сказал, что все артисты, которые выступят на концерте в память о Юрии Шатунове, будут прокляты.

Буланова в интервью "Абзацу" отметила, что Разин угрожает не физической расправой, а тем, что будет молиться, чтобы у исполнителей начались проблемы со здоровьем. По мнению певицы, на месте проведения концерта стоит предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности выступающих.

Татьяна Буланова добавила, что она не понимает, по какой причине Разин говорит такие вещи.