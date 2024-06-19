Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

На этой неделе ГУ МВД России по Москве возбудило против телеведущей уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма"

19 июня 2024, 23:35, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplahs.com

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что на этой неделе ГУ МВД России по Москве возбудило против телеведущей уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма". Незадолго до этого ее объявили в розыск.

Причиной проверки стало интервью, где Лазарева* "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России. С просьбой провести проверку обращалась глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она отмечала, что подобные высказывания знаменитости подпадают под статью об оправдании терроризма.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов.