"ТД Консиб Барнаул" подвел промежуточные итоги участия в нацпроекте

Организация оценила результаты первых трех месяцев работы по проекту "Производительность труда"

15 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Совещание с участниками рабочей группы ООО "ТД Консиб Барнаул" / Фото: Алтайский центр кластерного развития

8 сентября 2023 года ООО "ТД Консиб Барнаул" подвел промежуточные итоги трехмесячного участия в нацпроекте "Производительность труда". Его реализовывали при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК). О результатах и о планах на дальнейшую работу по проекту рассказал специалист по бережливому производству, руководитель проектного офиса Сергей Мерзликин.

По его словам, при анализе пилотного потока "Оптимизация процесса изготовления алюминиевых конструкций" было выявлено 50 проблем.

На эталонном участке резки и фрезеровки профиля были созданы эффективные и безопасные рабочие места по системе 5С и разработаны стандарты операционных процедур и рабочих мест.

В компании ежедневно ведут анализ выполнения плана производства с фиксацией отклонений за каждую рабочую смену и оценивают эффективность работы оборудования (ОЕЕ) на двухголовой пиле по резке профиля.

Также была составлена матрица компетенций и проведен анализ навыков и умений сотрудников.

Генеральный директор предприятия Андрей Алешин выразил благодарность всем участникам рабочей группы за командный подход, заинтересованность в достижении результатов проекта, а также отметил высокий уровень профессионализма в работе экспертов РЦК в сфере повышения производительности труда.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер отметил вовлеченность всех участников рабочей группы и пожелал им не останавливаться на достигнутом результате.

Напомним, проект реализуют при поддержке Минэкономразвития Алтайского края, который активно поддерживает инициативы бизнеса по повышению эффективности и производительности.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.