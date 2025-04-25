Театр, музыка и астрономия. Куда сходить на выходных в Барнауле

Некоторые мероприятия можно посетить, не потратив ни копейки

25 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Молодежный театр Алтая / Фото: amic.ru

Рабочая неделя подошла к концу. Многие люди не ходят провести все выходные на диване, но при этом не видят никаких достойных альтернатив. Специально для скучающих барнаульцев amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в субботу и воскресенье.

26 апреля, суббота

Детский спектакль "Зверский детектив", 6+

С одной стороны, история детская: антропоморфные персонажи волка, койота, лисы, зайчихи, скворца, мыши, действие происходит в лесу. Но с другой – детективная линия выстроена без каких-либо скидок на возраст. Даже взрослые зрители до самого конца останутся в неведении относительно развязки. Так что, как и любая хорошая детективная история, "Зверский" – захватывающее упражнение на внимание, сообразительность и логику. Это будет интересно и взрослому, и ребенку.

26 апреля 12:00

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2

400 рублей

"Вечера тротуарной астрономии", 6+

26 апреля 21:30

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Бесплатно

Цветочный своп

Обмен/продажа комнатных растений и книжный обмен

26 апреля 11:00-16:00

Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 28

Бесплатно

27 апреля, воскресенье

Музыкальный спектакль "Любовь и голуби", 12+

История, которая произошла с героями пьесы "Любовь и голуби", достойна называться классикой, ведь случиться она могла в любое время и в любом месте! Это близкий, доступный и понятный каждому жителю нашей страны язык. Уверены, за время спектакля вас не раз посетит мысль о том, что на сцене будто бы разговаривают ваши соседи.

27 апреля 17:00

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

600–1200 рублей

Концерт классической музыки "Органный мир", 6+

В программе концерта "Органный мир" прозвучат произведения И. С. Баха, Л. Вьерна, Д. Букстехуде, Ш. М. Видора, С. Франка.

27 апреля 17:00

Филармония Алтайского края

300–350 рублей

Концерт Косты Лакосты, 16+

Константин Бондаренко начал карьеру как участник группы "Черное Кино". В 2018 году переключился на сольную карьеру, первый сингл вышел в коллаборации с рэпером Элджеем (трек Sosedi в декабре 2018 года). В феврале 2019-го выпустил сольный сингл Cosa Nostra, в ноябре 2021-го вместе с Лолитой исполнил песню "По-другому". Появлялся в модных журналах Harper's BAZAAR Kazakhstan, ELLE Girl Russia и Marie Claire. В 2021 году начал гастролировать по России и записывать дебютный альбом.

27 апреля 19:00

"Фараон", пр. Ленина, 154а, корпус 7

2500–6000 рублей

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