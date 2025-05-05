Театрализованную постановку с участием глухих детей покажут в Барнауле накануне Дня Победы

Гостями спектакля станут дети участников СВО

05 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Репетиция спектакля "России к лицу праздник Победы"

В Барнауле перед 9 Мая покажут спектакль "России к лицу праздник Победы", в котором участвуют более 70 глухих и слабослышащих детей. Мероприятие пройдет в 18:00 в актовом зале молодежных мероприятий АлтГУ (пр. Социалистический, 68).

Работа над постановкой велась более четырех месяцев. Ее участники – воспитанники Алтайской общеобразовательной школы № 1 (г. Барнаул) и Новоалтайской общеобразовательной школы-интерната. Вместе с педагогами-наставниками они создали уникальный спектакль на русском жестовом языке, в котором переплетаются подвиги героев Великой Отечественной войны и нашего времени. Ребятам также помогают народный театр танца "Роза", ансамбль народного танца "Сударушка" и театральная мастерская Homo Artisticus.

Проект реализуется АСО НКО "Лавка Добра" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Романенко.

"На мероприятиях празднования 80-летия Победы, которые пройдут в Алтайском крае и в Барнауле, нет переводчиков русского жестового языка. Людям с ограниченными возможностями здоровья, в частности глухим и слабослышащим, зачастую бывает трудно насладиться концертом или спектаклем и проникнуться тем духом, например голосом Юрия Левитана. Поэтому команде проекта пришла вот такая идея, сделать большой театрализованный спектакль, который будет и для глухих людей, и для слышащих", – считает директор АСО НКО "Лавка Добра", руководитель проекта "России к лицу праздник Победы" Инна Алексеева.

Гостями театрализованной постановки "России к лицу праздник Победы" на русском жестовом языке станут участники специальной военной операции, семьи павших героев, родители юных актеров. Также будет организована прямая трансляция мероприятия в социальной сети "ВКонтакте", на странице АСО НКО "Лавка Добра".