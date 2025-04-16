"Лавка добра". Как в Барнауле чемпион мира учил боксу детей с нарушением слуха

Открытую тренировку в клубе "Смена" провел известный спортсмен Алексей Филяков

16 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

Тренировка по боксу с Алексеем Филяковым / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском клубе "Смена" прошел мастер-класс для детей с нарушением слуха из трех школ Алтайского края. Тренировку провел пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Филяков. Мероприятие прошло в рамках проекта "России к лицу праздник Победы", посвященного юбилейной годовщине Великой Победы. Фотокорреспондент amic.ru тоже побывала на тренировке и увидела, как именитый спортсмен обучал азам бокса учеников барнаульской школы № 1, Новоалтайской и Озерской школы-интерната.

Более 35 детей с нарушениями слуха получили возможность познакомиться с азами бокса и потренироваться под руководством опытного спортсмена.

"Моя задача простая, чтобы ребята просто попробовали, выучили боксерскую стойку, надели перчатки и вышли на ринг отработать основные элементы. Чтобы они почувствовали особую атмосферу, спортивный дух и зарядились энергией", – рассказал Алексей Филяков.

Тренировка прошла в легендарном спортклубе "Смена", где юные спортсмены изучили нюансы боксерской стойки и освоили различные приемы. Кульминацией мероприятия стали спарринги с самим чемпионом. Это событие стало частью проекта "России к лицу праздник Победы", организованного АСО НКО "Лавка добра" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Федерации бокса Алтайского края.

"В рамках этого проекта будут и встречи с участниками СВО из Алтайского края, и итоговое большое мероприятие – театрализованная историческая постановка в исполнении слабослышащих и глухих ребят, к которой они сейчас серьезно готовятся", – поделилась дальнейшими планами руководитель проекта "России к лицу праздник Победы" Инна Алексеева.

В рамках проекта дети подготовят театрализованное представление, которое покажут 7 мая, накануне Дня Победы, и продолжат знакомиться с темой мужества и защиты Отечества.