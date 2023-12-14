Tech Day "Ростелекома": оператор трансформируется в цифровую компанию

Провайдер провел первую ИТ-конференцию, где представил новые продукты

14 декабря 2023, 15:45, ИА Амител erid: LjN8K85tt

Технологии и искусство / Фото: freepik.com

8 декабря 2023 года на площадке "Цифровое деловое пространство" в Москве состоялось главное ИТ-событие года "Ростелекома" – Rostelecom Tech Day (RTD 2023)*, на котором провайдер представил новые ИТ-решения и сервисы для бизнеса. С места события была организована прямая трансляция для участия онлайн.

На RTD 2023 можно было посмотреть на технологии будущего и обсудить ключевые темы в сфере ИТ по актуальным направлениям – искусственный интеллект, национальная мобильная экосистема, информационная безопасность, большие данные, разработка ПО и другое.

"Ростелеком" за последнее время трансформировался из обычного телеком-оператора в современную цифровую компанию, предлагающую решения государству, бизнесу и обычным людям. Наша выручка по современным цифровым направлениям превысила 20% и продолжит расти благодаря стратегиям, которые мы разрабатываем", – отметил в своем выступлении президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

По его словам, компания несколько лет назад выбрала для себя ключевые направления: сервисы электронного правительства, ЦОД и облачные услуги, информационную безопасность, цифровой регион и цифровую медицину.

На мероприятии презентовали наиболее значимые цифровые продукты и решения:

пятую версию отечественной платформы "Аврора";

облачные технологии и технологии работы с данными и искусственным интеллектом;

экосистему отечественных продуктов на современной цифровой платформе Basis*.

И рассказали о новой платформе "Лукоморье" для полного цикла разработки ПО, а также о цифровых отраслевых решениях в сфере экономики.

Организаторы мероприятия подготовили и аудиовизуальный перформанс.

Так, на центральном стенде представили смартфоны и планшеты, работающие на базе операционной системы "Аврора", которую можно было тут же протестировать.

Также оператор объединил технологии с искусством и пригласил гостей в виртуальную арт-галерею. Участники увидели уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок: "Витязь на распутье", "Иван-царевич на сером волке", "По щучьему велению", "Золотой петушок", "Три богатыря", "Гусляры", "Емеля" и другие. Сюжеты полотен оживил и сделал современными искусственный интеллект.

Иллюстрация "Ростелекома"

*Rostelecom Tech Day ("Ростелеком Тек Дэй"); RTD ("АрТиДи"); Basis ("Базис").

ПАО "Ростелеком"

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