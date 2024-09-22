Техэксперт рассказал, почему важно отключать Wi-Fi, выходя из дома
В противном случае вы рискуете потерять свои данные
22 сентября 2024, 11:35, ИА Амител
Подключение к домашнему Wi-Fi обычно связано с большим трафиком, но постоянный включенный Wi-Fi на смартфоне имеет недостатки. Главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа МегаФона Оскар Исмагилов рассказал "Газете.ru", почему важно отключать Wi-Fi перед выходом из дома.
Основная причина – безопасность данных.
"Wi-Fi постоянно ищет доступные сети, и если вы ранее подключались к какой-либо сети, гаджет автоматически соединяется с ней. Незащищенные сети могут стать легкой целью для хакеров, перехватывающих данные. Личные данные, данные банковских карт и доступ к сервисам могут попасть к ним, что может привести к финансовым потерям. Отключая Wi-Fi перед выходом из дома, вы снижаете риск взлома устройства", – объяснил он.
Wi-Fi также расходует заряд батареи и снижает скорость работы устройства. Есть два способа снизить риски: отключать Wi-Fi перед выходом из дома и регулярно очищать список сохраненных сетей. Также следует отключать Bluetooth и VPN, когда они не нужны, так как они влияют на безопасность и время автономной работы.
11:52:16 22-09-2024
значит у меня неправильный ВайФай.
Он настроен на подключение к домашнему роутеру !
12:43:27 22-09-2024
Ваще не пользуйтесь вайфай
09:04:57 23-09-2024
Если отключить WiFi на телефоне, то режим VoWiFi не сможет быть использован, а на фоне участившихся проблем со связью МегаФона, обрывов и бульканий (в поддержке сказали, что идёт массированная оптимизация сети) отключение вафли только навредит.
10:27:10 23-09-2024
Вайфай отключать, блютус отключать, впн отключать, может проще сам смартфон отключать )))
00:31:32 24-09-2024
Мне пофигу, у меня нет столько денег и тем более времени чтобы тыкать по смартфону и отключать вафлю. Если злоумышленники прорвутся ко мне на смартфон, прошу закиньте денег пожалуйста на бензин 🤗. Блин забыл, у меня машины нет 😨