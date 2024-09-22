Техэксперт рассказал, почему важно отключать Wi-Fi, выходя из дома

В противном случае вы рискуете потерять свои данные

22 сентября 2024, 11:35, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Подключение к домашнему Wi-Fi обычно связано с большим трафиком, но постоянный включенный Wi-Fi на смартфоне имеет недостатки. Главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа МегаФона Оскар Исмагилов рассказал "Газете.ru", почему важно отключать Wi-Fi перед выходом из дома.

Основная причина – безопасность данных.



"Wi-Fi постоянно ищет доступные сети, и если вы ранее подключались к какой-либо сети, гаджет автоматически соединяется с ней. Незащищенные сети могут стать легкой целью для хакеров, перехватывающих данные. Личные данные, данные банковских карт и доступ к сервисам могут попасть к ним, что может привести к финансовым потерям. Отключая Wi-Fi перед выходом из дома, вы снижаете риск взлома устройства", – объяснил он.

Wi-Fi также расходует заряд батареи и снижает скорость работы устройства. Есть два способа снизить риски: отключать Wi-Fi перед выходом из дома и регулярно очищать список сохраненных сетей. Также следует отключать Bluetooth и VPN, когда они не нужны, так как они влияют на безопасность и время автономной работы.