Депутат рассказал, когда в России окончательно заблокируют YouTube

Многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах, говорит Борис Чернышов

22 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Иконка YouTube / Фото: unsplash.com

YouTube окончательно заблокируют, когда российские аналоги нарастят мощности, заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

"Если отечественные площадки наберут мощность, достаточную для полного вытеснения YouTube, то рано или поздно он будет закрыт", – цитирует парламентария News.ru.

По его словам, такую работу, в частности, сегодня ведут Rutube и "VK Видео" – наращивают мощности и привлекают пользователей.

Кроме того, из-за проблем с YouTube многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах.