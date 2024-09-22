Депутат рассказал, когда в России окончательно заблокируют YouTube
Многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах, говорит Борис Чернышов
22 сентября 2024, 07:30, ИА Амител
Иконка YouTube / Фото: unsplash.com
YouTube окончательно заблокируют, когда российские аналоги нарастят мощности, заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
"Если отечественные площадки наберут мощность, достаточную для полного вытеснения YouTube, то рано или поздно он будет закрыт", – цитирует парламентария News.ru.
По его словам, такую работу, в частности, сегодня ведут Rutube и "VK Видео" – наращивают мощности и привлекают пользователей.
Кроме того, из-за проблем с YouTube многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах.
07:41:47 22-09-2024
Враг народа ваш Боря Чернышов
07:47:30 22-09-2024
Многие просто уже свалили из "самой лучшей и великой страны".
18:10:59 22-09-2024
Особенно дети чиновников!
09:03:23 23-09-2024
"Многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах"
Это кто такие? Наши скамеры и тнтшники? Кому нужны ваши убогие "сервисы"? Иностранных блогеров там вообще никогда не будет.
12:27:03 23-09-2024
Гость (09:03:23 23-09-2024) "Многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечес...
вот и отлично, что не будет иностранных блогеров. говна меньше