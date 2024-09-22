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Депутат рассказал, когда в России окончательно заблокируют YouTube

Многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах, говорит Борис Чернышов

22 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Иконка YouTube / Фото: unsplash.com
Иконка YouTube / Фото: unsplash.com

YouTube окончательно заблокируют, когда российские аналоги нарастят мощности, заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

"Если отечественные площадки наберут мощность, достаточную для полного вытеснения YouTube, то рано или поздно он будет закрыт", – цитирует парламентария News.ru.

По его словам, такую работу, в частности, сегодня ведут Rutube и "VK Видео" – наращивают мощности и привлекают пользователей.

Кроме того, из-за проблем с YouTube многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах.

интернет

Комментарии 5

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Гость

07:41:47 22-09-2024

Враг народа ваш Боря Чернышов

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Гость

07:47:30 22-09-2024

Многие просто уже свалили из "самой лучшей и великой страны".

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Гость

18:10:59 22-09-2024

Особенно дети чиновников!

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Гость

09:03:23 23-09-2024

"Многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах"
Это кто такие? Наши скамеры и тнтшники? Кому нужны ваши убогие "сервисы"? Иностранных блогеров там вообще никогда не будет.

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Гость

12:27:03 23-09-2024

Гость (09:03:23 23-09-2024) "Многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечес...
вот и отлично, что не будет иностранных блогеров. говна меньше

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