Техника и электроника подорожали в России на 10%
Основной причиной эксперты называют рост курса евро и доллара
06 августа 2023, 17:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
С начала 2023 года в России бытовая техника и электроника подорожали в среднем на 10%. Об этом сообщают "Известия".
На примерах отмечается, что посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E подорожала на 16,8%, принтер HP Neverstop Laser 1000a – на 10%, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 увеличился в цене сразу на 47%.
Одной из основных причин подорожания техники эксперты называют рост курса доллара и евро. Итоговая стоимость товаров зависит от валюты напрямую, поскольку поставляется в Россию по параллельному импорту.
18:33:42 06-08-2023
А бензин и другие продукты,тоже у нас из за границы?А мне говорят по телевизору все хорошо!Идем к светлому будущему!
22:40:04 06-08-2023
И мне говорят по телевизору, что у нас энергия развития. Ну ничего, Алтай-земля сильных, денег нет, но держимся.
08:20:59 07-08-2023
Ну так все ж готовы потерпеть, нет? Затянуть пояса и радоваться, что мы боремся с нацизмом. В чем тогда проблема?