Техника и электроника подорожали в России на 10%

Основной причиной эксперты называют рост курса евро и доллара

06 августа 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С начала 2023 года в России бытовая техника и электроника подорожали в среднем на 10%. Об этом сообщают "Известия".

На примерах отмечается, что посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E подорожала на 16,8%, принтер HP Neverstop Laser 1000a – на 10%, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 увеличился в цене сразу на 47%.

Одной из основных причин подорожания техники эксперты называют рост курса доллара и евро. Итоговая стоимость товаров зависит от валюты напрямую, поскольку поставляется в Россию по параллельному импорту.