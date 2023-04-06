Техники на 15 млн рублей купили для барнаульских дорожников

Средства выделили из бюджета города

06 апреля 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

Администрация Барнаула закупила для МБУ "Автодорстрой" дорожную технику. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"За счёт бюджета города – на сумму более 15 миллионов рублей – предприятие приобрело лаповый снегопогрузчик и автогрейдер", – рассказали городские власти.

Лаповый снегопогрузчик "Амкодор 37" позволяет убирать свежевыпавший, уплотнённый снег и сколотый лёд. Автогрейдер ГС-14.02 можно использовать и для строительства дорог, и для уборки снега.

Новая техника заменит старую, подлежащую списанию.