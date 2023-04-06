Когда тарифы ЖКХ вновь повысят и на сколько они уже подорожали в России?
Путин сообщил, когда подорожают услуги ЖКХ
06 апреля 2023, 16:39, Анастасия Бичакова
Людей продолжают ужасать суммы в квитанциях. Многие задаются вопросом, ждать ли очередного повышения цен летом этого года.
Владимир Путин сообщил, будет ли индексация тарифов ЖКХ в России в 2023 году. Президент рассказал, когда в России подорожают коммунальные услуги.
Индексируют ли тарифы ЖКХ в 2023 году?
Нет. По словам Путина, в ближайшие полтора года в России не планируют серьёзно повышать тарифы ЖКХ.
Их намерены оставить без изменений до июля следующего года.
"С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года", – отметил Путин.
На что могут направить деньги, сэкономленные от переноса индексации тарифов ЖКХ?
Когда и на сколько тарифы ЖКХ уже повысили?
Тарифы индексировали в декабре и сразу же пообещали, что в 2023-м их повышать не будут. Коммунальные услуги подорожали в среднем на 9%.
По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, в первую очередь подорожание коснулось воды, тепла, газа, электричества и ТКО.
А тарифы на содержание, ремонт жилья, капремонт и радиоточку остались прежними, говорила эксперт. Об этом писал amic.ru.
Правда ли, что барнаульцы жалуются на тарифы ЖКХ?
Да, правда. В декабре и январе барнаульцы возмутились квитанциями за ЖКУ с высокими ценами.
Одна из горожанок рассказала, что ей пришла платёжка на сумму более 8,2 тыс. рублей на квартиру площадью 55,7 кв. м.
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16:56:12 06-04-2023
в ближайшие полтора года в России не планируют серьёзно повышать тарифы ЖКХ---Ага, верим :)
18:06:44 06-04-2023
А не серьёзно это как ?
09:07:19 07-04-2023
Прохожий (18:06:44 06-04-2023) А не серьёзно это как ?... Процентов на 20)