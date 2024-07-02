Текущий ремонт дорог продолжают в Барнауле
На неделе запланирован ремонт нескольких объектов
02 июля 2024, 15:31, ИА Амител
Текущий ремонт дорог, начавшийся в начале апреля, продолжается. С начала сезона отремонтировано около 47 тысяч квадратных метров локальных участков улично-дорожной сети, отмечают в пресс-службе мэрии.
В ночную смену 1-2 июля выполнен ремонт некоторых участков на Змеиногорском тракте, улице Георгия Исакова от Попова до Солнечной Поляны, улице Шукшина от Юрина до Шукшина, 10.
2 июля продолжаются работы на улице Шукшина от Юрина до Георгия Исакова и от Антона Петрова до Юрина, по Змеиногорскому тракту от Змеиногорского тракта до дома № 104л.
На текущей неделе запланирован ремонт съезда с проспекта Ленина на Красный Текстильщик, проезда по Комсомольскому проспекту, 77 и 79, переустройство искусственной дорожной неровности на Аванесова, 57. Также запланирован ремонт колодцев на пересечении Ленина с Червонной, на Комсомольском проспекте в районе здания № 119 и на Социалистическом проспекте в районе здания № 109.
20:51:41 02-07-2024
То есть судя по знакам. Здесь проехать 20 прям сейчас можно. Только сужение дороги будет. Где мастер всего этого цирка. Почему работяга с лопатой в одного кучу натащеного укладчиком асфальта в бункер укладчика кидает. Нахрена столько насыпали.
20:57:37 02-07-2024
А знаки стоят для катка наверно. Который сейчас катать будет. Какой скоростной каток. Самое главное что на мазе знак объезда есть))))
21:03:52 02-07-2024
Они толи издеваются. Хотя бы для фото могли бы знаки по схеме нормально поставить и этого водилу без жилета обратно в МАЗ загнать. Что за полосы? На карте. Каток ещё не ходил. НАФИГА ТАКУЮ ЛАЖУ ФОТАТЬ? Где контроль? Где внезапные проверки комитета. Нахрена он нужен вообще?
21:16:40 02-07-2024
Асфальтировщик медленно кидает. Укладчик уже переехал. Асфальт замёрзнуть может.
01:06:41 03-07-2024
Да им пофигу все. Как вы самого главного понять не можете? Они делают дорогу не для вас. Еще раз они делают дорогу не для вас. А для себя. Что бы освоить деньги. Как им надо так они и сделают. Экономично. С минимальными затратами. Даже знаки объезда не купив. А выделялось кажеться 160 миллионов. Сколько надо столько и возьмут. Пример таже улица 8 марта с нее срезали явно больше чем потом положили. То есть раньше был профиль улицы бугром. А теперь ямкой и ее топит. Но им плевать. Главное они в плюсе. Вы хоть что орите пишите и тд. Как им надо так они и сделают. Еще и пошлют потом всех.
11:45:15 03-07-2024
Золотое дно. Точнее ямы.
12:13:07 03-07-2024
На счёт искусственных неровностей: есть ГОСТ , а делают кто во что может.