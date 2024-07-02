Текущий ремонт дорог продолжают в Барнауле

На неделе запланирован ремонт нескольких объектов

02 июля 2024, 15:31, ИА Амител

Ремонт дорог / Фото: пресс-служба мэрии

Текущий ремонт дорог, начавшийся в начале апреля, продолжается. С начала сезона отремонтировано около 47 тысяч квадратных метров локальных участков улично-дорожной сети, отмечают в пресс-службе мэрии.

В ночную смену 1-2 июля выполнен ремонт некоторых участков на Змеиногорском тракте, улице Георгия Исакова от Попова до Солнечной Поляны, улице Шукшина от Юрина до Шукшина, 10.

2 июля продолжаются работы на улице Шукшина от Юрина до Георгия Исакова и от Антона Петрова до Юрина, по Змеиногорскому тракту от Змеиногорского тракта до дома № 104л.

На текущей неделе запланирован ремонт съезда с проспекта Ленина на Красный Текстильщик, проезда по Комсомольскому проспекту, 77 и 79, переустройство искусственной дорожной неровности на Аванесова, 57. Также запланирован ремонт колодцев на пересечении Ленина с Червонной, на Комсомольском проспекте в районе здания № 119 и на Социалистическом проспекте в районе здания № 109.