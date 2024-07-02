В мэрии рассказали, как преобразится туристический центр Барнаула
На обустройство выделили больше 40 млн рублей
02 июля 2024, 13:45, ИА Амител
В Барнауле начнут реализовывать проект туристского кода центра города. В мэрии рассказали, как в будущем изменится эта часть краевой столицы.
Отмечается, что проект отдела по развитию туризма горадминистрации прошел региональный конкурсный отбор и по его результатам краевая столица получила субсидии в размере 40,4 млн рублей с софинансированием из городского бюджета в 2,1 млн.
На эти деньги в Нагорном парке планируют установить макет города XIX века, фотозону и велопарковку. На улице Мало-Тобольской появится арт-объект "Купец Сухов", а в парке "Центральный" сделают беседку времен существования аптекарского огорода, интерактивные стенды и торговые павильоны.
Кроме того, по проекту в центре обновят туристскую навигацию, установят информационные стенды с барельефами на местах утраченных архитектурных объектов и бронзовые фигурки.
13:46:32 02-07-2024
вот оно какое - отдаленное светлое будущее...
смущает никакущий ценник.
14:27:58 02-07-2024
Макет, велопарковка и беседка за 40 миллионов? Ну, как минимум из серебра наверное...
14:38:26 02-07-2024
А не лучше ли на эту сумму провести озеленение и деревья высадить?
14:48:03 02-07-2024
деревья создают помехи движению, портят продуваемость территории и являются лежбищем комарам.
асфальт и плитка - гораздо лучше.
15:01:35 02-07-2024
Мусик (14:48:03 02-07-2024) деревья создают помехи движению, портят продуваемость террит...
Если это сарказм - понимаю)).
15:36:53 02-07-2024
Гость (15:01:35 02-07-2024) Если это сарказм - понимаю)). ... без сарказма.
уверен, что попытки совместить урбанистику и натуральные природные ландшафты крайне дороги, вследствие чего нереальны.
вот есть вам место - стройте нормальный урбан.
а вот естественная природа - ну так и охраняйте как положено.
09:36:50 03-07-2024
Мусик (15:36:53 02-07-2024) без сарказма.уверен, что попытки совместить урбанистику ... Посмотрите как в Китае совместили (Пекин, Шанхай..), только если вы там не были, не надо писать комментарий. Как комфортно гулять в городе по паркам и скверам, когда нет палящего солнца, когда дышать приятно (а не асфальтом и пылью).
14:54:34 02-07-2024
Как-то в сети попалась картинка большого холма в Китае. Наподобие нашей Горы. Холм был засажен ярусами разных цветов. Ярус красный, желтый, белый, синий, зеленый. Смотрелось очень, очень эффектно! К сожалению, больше такое фото не встречалось, точное место тоже не знаю. Но можно было бы на нашей горе осуществить эту идею, каждый ярус сделать разным. Крутая фишка для туристов!
15:06:58 02-07-2024
Гость (14:54:34 02-07-2024) Как-то в сети попалась картинка большого холма в Китае. Напо... Дополню, на китайском холме ярусы были именно широкими, примерно как у нас на Горе. Нам можно было бы высадить хотя бы 3 яруса, в цвета флага: белый синий, красный.
15:25:01 02-07-2024
Гость (14:54:34 02-07-2024) Как-то в сети попалась картинка большого холма в Китае. Напо... На нашей Горе всего 6 ярусов (см. фото), а 6-тицветная радуга сами знаете у кого...
16:28:57 02-07-2024
Гость (15:25:01 02-07-2024) На нашей Горе всего 6 ярусов (см. фото), а 6-тицветная радуг... )))! У шестицветных определенный порядок расположения, можно же не так разместить, да и предлагаю не все ярусы использовать)))
15:16:16 02-07-2024
Чудесно, а то от толп туристов уже не протолкнуться, прям не Барнаул а Сочи-2 какой-то. ))
16:00:51 02-07-2024
"туристический центр Барнаула", раньше было модно кластером называть )))
16:20:03 02-07-2024
На кластер Барнаула клали... миллионы, но выглядит до сих пор, как будто просто клали!
20:17:37 02-07-2024
Даже летом купаться негде. Сделайте пляж!
20:27:23 02-07-2024
Людмила (20:17:37 02-07-2024) Даже летом купаться негде. Сделайте пляж! ... Пляж, на великой сибирской реке Оби, не будет работать пока не сойдет коренная вода. А это конец июня и не раньше. Или вы желаете плавать среди какушат, которых паводком вымыло из сортиров в близлежащих деревнях?
21:02:47 02-07-2024
туристический центр Барнаула который год преображается, но как был базаром, так и остался
08:55:33 03-07-2024
Была уверена, что восстановят старинные дома. Вот бронзовые фигурки зачем? В Бийске такая архитектура исчезает. Восстановите старинные дома. Изучите опыт Томска! 40 млн. на фигурки и беседку?
18:57:53 03-07-2024
Лариса (08:55:33 03-07-2024) Была уверена, что восстановят старинные дома. Вот бронзовые ... Так давно забыли присвоенный статус " Исторический кластер". Теперь уберут трамвайное кольцо и линию с ул.Ползунова, уберут троллейбусное кольцо, признают завод Демидова ветхим и подлежащим сносу, лишат статуса исторического памятника- и застроят всё высотками с парковками, детскими, спортивными площадками - вместо оригинала поставят бронзовые - так для антуража с табличкой"Здесь было то- то" а " Здесь то- то". Хотите историю - идите в музей и смотрите ...фото... Элеватор снесут- портит вид города с Нового моста, застроят высотками, как частоколом... Деньги дармовые кружат головы девелоперам- вложат 500 т.р. - трижды окупят свои " затраты" ...
11:34:33 03-07-2024
Фото Лысой Горы прямо к месту.