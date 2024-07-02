В мэрии рассказали, как преобразится туристический центр Барнаула

На обустройство выделили больше 40 млн рублей

02 июля 2024, 13:45, ИА Амител

Вид на Нагорный парк и Новый мост в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле начнут реализовывать проект туристского кода центра города. В мэрии рассказали, как в будущем изменится эта часть краевой столицы.

Отмечается, что проект отдела по развитию туризма горадминистрации прошел региональный конкурсный отбор и по его результатам краевая столица получила субсидии в размере 40,4 млн рублей с софинансированием из городского бюджета в 2,1 млн.

На эти деньги в Нагорном парке планируют установить макет города XIX века, фотозону и велопарковку. На улице Мало-Тобольской появится арт-объект "Купец Сухов", а в парке "Центральный" сделают беседку времен существования аптекарского огорода, интерактивные стенды и торговые павильоны.

Кроме того, по проекту в центре обновят туристскую навигацию, установят информационные стенды с барельефами на местах утраченных архитектурных объектов и бронзовые фигурки.