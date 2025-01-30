Тела 18 жертв авиакатастрофы под Вашингтоном достали из реки Потомак

По данным CNN, спасатели пока не нашли в реке выживших

30 января 2025, 12:44, ИА Амител

Момент столкновения самолета и вертолета под Вашингтоном / Фото: скриншот из видео Baza

Тела 18 погибших достали из реки Потомак под Вашингтоном, куда упал пассажирский лайнер после столкновения с военным вертолетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

"Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", – сказано в публикации.

CNN также сообщает, что спасатели пока не обнаружили в реке выживших в результате катастрофы. Обломки самолета разбросаны по акватории.

Поблизости в воде находится вертолет. Предположительно, он совершал тренировочный полет. На его борту находились трое военных, среди которых не было представителей старшего командного состава.

По данным источников телеканала NBC в ФБР, к авиакатастрофе не причастны криминальные и террористические структуры.

Столкновение военного вертолета и пассажирского самолета у аэропорта имени Рейгана может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.