Тела двух младенцев в коробке нашёл прохожий в Татарстане
Новорождённые были укутаны в свежие пелёнки
10 апреля 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Татарстан житель Казани обнаружил двух мёртвых младенцев, сообщает Life.
Мужчина гулял с собакой, которая привела его к небольшой самодельной могиле возле водонапорной башни.
"Тела новорождённых лежали в пластиковой коробке из супермаркета. Они были укутаны в свежие пелёнки", – уточнили в Telegram-канале Mash Iptash.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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