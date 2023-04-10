Тела двух младенцев в коробке нашёл прохожий в Татарстане

Новорождённые были укутаны в свежие пелёнки

10 апреля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Татарстан житель Казани обнаружил двух мёртвых младенцев, сообщает Life.

Мужчина гулял с собакой, которая привела его к небольшой самодельной могиле возле водонапорной башни.

"Тела новорождённых лежали в пластиковой коробке из супермаркета. Они были укутаны в свежие пелёнки", – уточнили в Telegram-канале Mash Iptash.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.