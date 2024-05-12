Тела двух погибших достали из-под завалов в Белгороде

Их личности устанавливаются

12 мая 2024, 21:36, ИА Амител

Разбор завалов в Белгороде / Кадр из видео

В Белгороде при разборе завалов десятиэтажного дома нашли тела двух погибших. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

Ранее сообщалось, что нескольких человек под завалами нашли живыми. Поисковые работы продолжаются.

Сотрудники МЧС несколько раз вынуждены были останавливать поиск из-за ракетной опасности.

Отмечается, что существует риск дальнейшего разрушения здания. Жильцов эвакуировали.