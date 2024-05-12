Тела двух погибших достали из-под завалов в Белгороде
Их личности устанавливаются
12 мая 2024, 21:36, ИА Амител
Разбор завалов в Белгороде / Кадр из видео
В Белгороде при разборе завалов десятиэтажного дома нашли тела двух погибших. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
Ранее сообщалось, что нескольких человек под завалами нашли живыми. Поисковые работы продолжаются.
Сотрудники МЧС несколько раз вынуждены были останавливать поиск из-за ракетной опасности.
Отмечается, что существует риск дальнейшего разрушения здания. Жильцов эвакуировали.
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