Тела двух пропавших на реке детей нашли в Приморье

Поиски третьего продолжаются

25 июня 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморского края нашли тела двоих из трех пропавших детей. Об этом сообщает ТАСС.

"Тела мальчиков 2012 и 2014 годов рождения обнаружены на дне неподалеку от места купания", – рассказали агентству в прокуратуре.

Напомним, что четверо детей отправились на реку накануне. Один из них начал тонуть, остальные пришли на помощь, но их унесло течением.

Одному ребенку удалось выбраться и рассказать о случившемся родителям.