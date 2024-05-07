Тела медведей нашли на свалке в Кемеровской области

Зоозащитники заявили, что животных держал местный предприниматель

07 мая 2024, 15:17, ИА Амител

В Кемеровской области на свалке нашли тела двух истерзанных медведей. Об этом сообщает Mash Siberia.



По словам зоозащитников, животных содержал местный предприниматель, который уже попадал в неприятные ситуации. В частности, он натравливал собак на медвежонка, сидящего на цепи.

Активисты отметили, что местные жители обращались к правоохранителям и просили проверить законность содержания медведей, но результата не добились.

Сейчас люди требуют, чтобы к делу подключились следователи.