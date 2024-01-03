Тела трех кикбоксеров с разноцветными таблетками и мундштуком нашли под Тверью

Среди скончавшихся сын бывшего депутата

03 января 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Тверской области в частном доме обнаружены тела трех спортсменов, сообщает Telegram-канал "Плохие новости 18+".

"Погибшие – 26-летний тренер региональной федерации кикбоксинга, 27-летний мастер спорта международного класса и 27-летний сын бывшего депутата", – уточнили на канале.

Тела обнаружил отец одного из спортсменов. Правоохранители изъяли пакетики с неизвестными гранулами, голубые и розовые таблетки и мундштук – все направлено на экспертизу.