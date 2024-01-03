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Тела трех кикбоксеров с разноцветными таблетками и мундштуком нашли под Тверью

Среди скончавшихся сын бывшего депутата

03 января 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В Тверской области в частном доме обнаружены тела трех спортсменов, сообщает Telegram-канал "Плохие новости 18+".

"Погибшие – 26-летний тренер региональной федерации кикбоксинга, 27-летний мастер спорта международного класса и 27-летний сын бывшего депутата", – уточнили на канале.

Тела обнаружил отец одного из спортсменов. Правоохранители изъяли пакетики с неизвестными гранулами, голубые и розовые таблетки и мундштук – все направлено на экспертизу.

Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 4

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Баба Яга

10:37:39 03-01-2024

Вот такой вот спорт сегодня. Увы!

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Гена

12:00:05 03-01-2024

Да вы че... Витаминки это... Витааминки

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Гость

14:23:51 03-01-2024

Мельдоний?

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Гость

15:28:23 03-01-2024

Гость (14:23:51 03-01-2024) Мельдоний?... Мельдоний - прекрасный мирный препарат, не надо его ругать. Его выписывают для укрепления сердца, для работающих с высокой физической нагрузкой. Хайп вокруг него - искусственный. Несколько лет назад он еще был разрешен спортсменам на уровне "безобидная витаминка". Относительно слабый стимулятор, защитник организма при нагрузках.

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