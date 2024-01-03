Тела трех кикбоксеров с разноцветными таблетками и мундштуком нашли под Тверью
Среди скончавшихся сын бывшего депутата
03 января 2024, 10:00, ИА Амител
Фото: pexels.com
В Тверской области в частном доме обнаружены тела трех спортсменов, сообщает Telegram-канал "Плохие новости 18+".
"Погибшие – 26-летний тренер региональной федерации кикбоксинга, 27-летний мастер спорта международного класса и 27-летний сын бывшего депутата", – уточнили на канале.
Тела обнаружил отец одного из спортсменов. Правоохранители изъяли пакетики с неизвестными гранулами, голубые и розовые таблетки и мундштук – все направлено на экспертизу.
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Гость (14:23:51 03-01-2024) Мельдоний?... Мельдоний - прекрасный мирный препарат, не надо его ругать. Его выписывают для укрепления сердца, для работающих с высокой физической нагрузкой. Хайп вокруг него - искусственный. Несколько лет назад он еще был разрешен спортсменам на уровне "безобидная витаминка". Относительно слабый стимулятор, защитник организма при нагрузках.