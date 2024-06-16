Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат
Место их захоронения будет держаться в тайне
16 июня 2024, 22:45, ИА Амител
Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
По его словам, это регламентирует ст. 14.1 ч. 1 ФЗ "О погребении и похоронном деле". Погребение людей, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено в связи со смертью, проводится в установленном законом порядке.
"Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается", – сказал он.
Напомним, что утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1, назвавшие себя сторонниками ИГ (запрещенная в России террористическая организация), захватили двух сотрудников СИЗО. Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике в 2023 году. Они требовали машину и освобождения, не соглашаясь на предложение сложить оружие. Преступников взяли штурмом – всех их ликвидировали.
23:44:58 16-06-2024
Заключённым и телефоны нельзя передавать гакже. Но как видно из предыдущих рассказов, (если нельзя, но очень хочется, то можно)...
00:21:13 17-06-2024
Правильно. Собаке - собачья смерть (не в обиду собачкам)
06:10:43 17-06-2024
И правильно!
07:49:37 17-06-2024
Свиньям скормить надо
08:25:16 17-06-2024
Гость (07:49:37 17-06-2024) Свиньям скормить надо... Свиньи могут отравиться.
08:01:17 17-06-2024
захватили двух сотрудников СИЗО --- живы?
09:29:25 17-06-2024
Запустили эту заразу в страну, а теперь пожинаем плоды. Спасибо руководству
09:35:09 17-06-2024
Их нужно хоронить, завернув в свиные шкуры. Всегда, чтобы все знали.
00:58:47 19-06-2024
таких тварей нельзя хоронить по их религии. Они шайтаны убийцы враги своей веры.