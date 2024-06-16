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Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат

Место их захоронения будет держаться в тайне

16 июня 2024, 22:45, ИА Амител

Террористы, участвовавшие в захвате / Фото: Mash
Террористы, участвовавшие в захвате / Фото: Mash

Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

По его словам, это регламентирует ст. 14.1 ч. 1 ФЗ "О погребении и похоронном деле". Погребение людей, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено в связи со смертью, проводится в установленном законом порядке.

"Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается", – сказал он.

Напомним, что утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1, назвавшие себя сторонниками ИГ (запрещенная в России террористическая организация), захватили двух сотрудников СИЗО. Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике в 2023 году. Они требовали машину и освобождения, не соглашаясь на предложение сложить оружие. Преступников взяли штурмом – всех их ликвидировали.

Комментарии 9

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Гость

23:44:58 16-06-2024

Заключённым и телефоны нельзя передавать гакже. Но как видно из предыдущих рассказов, (если нельзя, но очень хочется, то можно)...

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Светлана

00:21:13 17-06-2024

Правильно. Собаке - собачья смерть (не в обиду собачкам)

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Гость

06:10:43 17-06-2024

И правильно!

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Гость

07:49:37 17-06-2024

Свиньям скормить надо

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Гость

08:25:16 17-06-2024

Гость (07:49:37 17-06-2024) Свиньям скормить надо... Свиньи могут отравиться.

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Гость

08:01:17 17-06-2024

захватили двух сотрудников СИЗО --- живы?

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Гость

09:29:25 17-06-2024

Запустили эту заразу в страну, а теперь пожинаем плоды. Спасибо руководству

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Гость

09:35:09 17-06-2024

Их нужно хоронить, завернув в свиные шкуры. Всегда, чтобы все знали.

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Гость

00:58:47 19-06-2024

таких тварей нельзя хоронить по их религии. Они шайтаны убийцы враги своей веры.

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