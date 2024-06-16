Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат

Место их захоронения будет держаться в тайне

16 июня 2024, 22:45, ИА Амител

Террористы, участвовавшие в захвате / Фото: Mash

Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, а место их захоронения останется в тайне. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

По его словам, это регламентирует ст. 14.1 ч. 1 ФЗ "О погребении и похоронном деле". Погребение людей, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено в связи со смертью, проводится в установленном законом порядке.

"Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается", – сказал он.

Напомним, что утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1, назвавшие себя сторонниками ИГ (запрещенная в России террористическая организация), захватили двух сотрудников СИЗО. Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике в 2023 году. Они требовали машину и освобождения, не соглашаясь на предложение сложить оружие. Преступников взяли штурмом – всех их ликвидировали.