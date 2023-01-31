Свой прогноз для всех знаков составила астролог Тамара Глоба

31 января 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Последний месяц зимы станет переходным временем для всех нас, не сомневается известный российский астролог Тамара Глоба. По её словам, весной нас ждут новые надежды и большие события, а февраль станет подготовкой к этому периоду.

На своём YouTube-канале астролог дала прогноз для всех знаков зодиака на февраль 2023 года. О том, кому повезёт в деньгах, а кому – в любви, читайте в материале amic.ru.

1 Овен Для Овнов наступает идеальное время, чтобы заниматься планированием. Первую декаду февраля стоит потратить на постановку задач, которые вы намерены решать в течение всего года. По словам астролога, рядом с вами обязательно будут люди, которые помогут в реализации задуманного. Более того, самыми амбициозными проектами лучше заниматься с кем-то, а не браться за них в одиночку, настаивает Глоба. Она также считает, что Овнов в конце февраля ждут поддержка и счастье в личной жизни.

2 Телец А вот Тельцам долго ничего планировать не придётся. Уже в феврале можно браться за дело и начинать зарабатывать деньги. Астролог уверена, что представителей знака ждёт финансовый успех. Тем более что вы обязательно ощутите поддержку родных и близких во всех делах. Кроме того, те, кто давно хотел ребёнка, наконец-то смогут его зачать.

3 Близнецы Близнецам стоит проявить особую заботу о родственниках и близких, настаивает Тамара Глоба. Им очень понадобится ваша поддержка. По словам астролога, именно в феврале к представителям знака придут совершенно неожиданные творческие идеи, которые удастся реализовать уже весной. Ну а в третьей декаде февраля вас ждут приятные моменты в личной жизни.

4 Рак Раки большую часть месяца проведут рядом с семьёй. Тем, у кого есть дети, Глоба рекомендует уделить им как можно больше внимания: даже если они уже взрослые. Увы, в феврале вы можете столкнуться и с финансовыми проблемами. В первую неделю лучше вообще не совершать крупных покупок. Впрочем, эти неурядицы закончатся быстро, и перед вами откроются новые возможности.

5 Лев А вот Львам в феврале придётся очень непросто: забот будет много. Во-первых, велик риск совершить серьёзную оплошность на работе. Поэтому в делах представителям знака нужно быть предельно внимательными. Во второй половине февраля стоит особое внимание уделить семье и детям. Семейные вопросы потребуют срочных решений. Тем не менее будет и хорошее. В самом конце месяца вы можете рассчитывать и на личный успех, и на удачу в делах. Появятся и новые начинания, которые вам предстоит реализовывать уже весной.

6 Дева Для Дев на первом месте в феврале должна быть семья, настаивает Глоба. Старайтесь помогать своим близким во всём. Тогда и они станут вашей поддержкой, которая поможет вам продвинуться в делах. Наиболее успешными у Дев будут проекты, связанные с творчеством и интеллектуальной работой. Уже в середине месяца вы увидите плоды своих трудов, а открывшиеся перспективы принесут ещё большую прибыль в будущем.

7 Весы Весы в феврале попадут в настоящий круговорот ярких событий – как деловых, так и личных. Последний месяц зимы отлично подойдёт для ремонта и перестановки в доме. Не забывайте уделять время членам семьи, особенно детям: помните, что их будущее во многом зависит от вас. Кроме того, стоит позаботиться о своём здоровье. По словам Глобы, февраль – отличное время, чтобы Весы начали приобщаться к спорту. В делах вас ждёт небольшое затишье, но уже к концу месяца откроются новые перспективы.

8 Скорпион Скорпионы тоже будут продуктивнее всего именно в домашних делах. В феврале вы спокойно сможете заняться ремонтом и обустройством жилья. Кроме того, это отличное время для приобретения новой техники. Но и в делах у вас всё будет неплохо. По словам Глобы, уже в начале месяца представителей знака ждут важные знакомства, которые помогут вам реализовать свои планы в будущем. Весь месяц вас будет сопровождать чувство счастья и любви, поэтому февралём вы уж точно останетесь довольны, считает астролог.

9 Стрелец Стрельцов ещё с января будут преследовать проблемы, связанные с противостоянием с другим человеком, считает астролог. По её словам, это не помешает представителям знака добиться успеха. Вас будут поддерживать люди, уже проверенные временем. Поэтому всё будет неплохо и с вашим настроением, и с вашими делами. Кроме того, февраль – отличное время для крупных покупок. И путешествия, если вы их запланируете, тоже пройдут крайне удачно.

10 Козерог Козерогам в феврале не раз придётся проявить смекалку, свои интеллектуальные способности и профессиональные навыки, чтобы добиться желаемого. В делах всё будет складываться отлично. По словам астролога, вы буквально почувствуете, как растёте ментально и профессионально. Во второй половине месяца у вас появятся новые возможности для заработка. Деньги, кстати, можно потратить на большую покупку: скорее всего, она будет удачной.

11 Водолей Водолеям, как и большинству знаков, в феврале придётся больше заниматься планированием дел, чем их реализацией. Записывайте всё, что хотите осуществить в будущем. Это очень плодотворное время для неожиданных и творческих идей. Кстати, в конце месяца можно отправиться в путешествие. Даже небольшая поездка принесёт вам массу позитивных эмоций и даст заряд энергии для дальнейших свершений.