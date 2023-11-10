Tele2 делает подписку Mixx бесплатной для всех пользователей и абонентов

Акция продлится до конца 2023 года

10 ноября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KE7Lu

Кадр из видеоролика / Фото: Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2* предлагает до конца 2023 года бесплатно воспользоваться подпиской Mixx* любого размера – S*, M*, L* и Max*. Это уникальное предложение для рынка: бесплатный двухмесячный период будет доступен всем пользователям подписки – новым и уже действующим, а также абонентам всех операторов.

Tele2 запустил уникальный продукт Mixx в марте 2022 года: пользователи самостоятельно могли выбрать размер подписки. С октября прошлого года клиенты также могут "сконструировать" ее наполнение под свои потребности. За год – с сентября 2022-го по сентябрь 2023 года – количество подключившихся к Mixx увеличилось более чем в три раза.

Оператор решил сделать подарок как новым клиентам, так и действующим владельцам подписки: 1 ноября 2023 года Mixx стала бесплатной.

Акция распространяется на все размеры Mixx от минимального набора сервисов S до самого большого Max.

Предложениe будет действовать два месяца – до 31 декабря 2023 года, воспользоваться бесплатным периодом смогут абоненты всех операторов.

Для продвижения нового предложения компания выпустила рекламный видеоролик в стиле фильма "Матрица".

В ролике супергерой обладает силой – подпиской Mixx от Tele2. Он предлагает пользователям самостоятельно управлять подпиской и выбирать необходимые продукты, отталкиваясь от своих пожеланий. Всем владельцам Mixx доступны сервисы с онлайн-книгами, музыкой, кино, а героиня рекламного ролика – абонент оператора – останавливает свой выбор на дополнительных гигабайтах, чтобы увеличить интернет-трафик.

Фото: Tele2

* Tele2 ("Теле2"); Mixx ("Микс"); S ("Эс"); M ("Эм"); L ("Эл"); Max ("Макс")

Tele2

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