Алтайский край в зоне рефарминга: где и как оператор Tele2 ускорил мобильный интернет

О сложном процессе – простыми словами

31 октября 2023, 15:05, ИА Амител erid: LjN8KAMYb

Фото предоставлено компанией Tele2

Помните "кнопочные" мобильники и телефоны-"раскладушки"? У многих они вызывают лишь легкую ностальгию. Но устаревают не только модели устройств. Стандарты связи (наверняка вы слышали о 2G*, 3G*, 4G*) тоже меняются. Сейчас чаще всего используют стандарт четвертого поколения (4G, он же LTE*). Именно он принес нам быстрый интернет, к которому все привыкли. При этом с каждым годом трафик 4G растет. Чтобы каждый мог смотреть видео в 4К* и обмениваться неограниченным количеством контента, операторы постоянно модернизируют сеть. Один из способов – рефарминг. Что это за "зверь" такой и как он влияет на скорость интернета – разбираемся вместе с Tele2*: оператор недавно завершил рефарминг в трех городах Алтайского края.

Как мы выяснили, технология 4G обеспечивает нас быстрым интернетом. Почти все современные телефоны поддерживают этот стандарт. Поэтому неудивительно, что доля 4G-трафика в Алтайском крае составляет 94%. Для полноты картины: на потребление 3G-интернета, который как минимум вдвое медленнее 4G, приходится всего 5%. На передачу данных в 2G – еще 1%.

Наши смартфоны "ловят" и передают сигналы на определенных радиочастотах. Чем больше этих частот (то есть шире полоса для технологии) – тем больше пользователей могут одновременно "серфить" в интернете. Рефарминг – это перераспределение частот. Например, в Алтайском крае Tele2 выделила дополнительные частоты в диапазоне 2100 МГц под 4G-интернет. Раньше эта полоса использовалась только для 3G – разговоров и не самого быстрого интернета.

Для наглядности можно представить проезжую часть, где пользователи 4G – это автомобили, которые едут с большой скоростью, а 3G – тихоходы. Вторых значительно меньше и им для движения нужна всего одна полоса, остальные же полосы теперь отдают под "мчащийся" 4G.

Благодаря рефармингу скорость интернета у клиентов Tele2 в Алтайском крае выросла в среднем на 30%. Причем рефарминг хорош тем, что он помогает пользователям с "тяжелым" трафиком. Чтобы скинуть другу очередной мем – высокой скорости не требуется, а вот видеофайлы бывают очень "тяжелыми". То же самое с просмотром видео онлайн. После рефарминга абоненты Tele2 могут наслаждаться фильмами и сериалами в более высоком качестве, а также быстрее делиться контентом – вести стримы, видеозвонки, играть онлайн и делать все такое прочее, без чего большинство современный смартфон и не представляют.

Рефарминг – это не какая-то дополнительная услуга, а новая скорость интернета, которая по умолчанию доступна всем клиентам оператора. Единственное условие – телефон должен поддерживать 4G и соответствующий диапазон. В описании телефона должна быть указана поддержка – внимание, дословно – LTE Band 1 FDD*.

В зоне рефарминга Tele2 – большая часть Алтайского края. Работы уже завершены в Барнауле, Славгороде и Яровом. В Яровом оператор дополнительно поработал над качеством покрытия. Летом в городе бывает много отдыхающих, и чтобы скорость интернета была высокой даже во время пиковых нагрузок, инженеры Tele2 увеличили емкость сети. В остальных крупных городах Алтайского края рефарминг планируют закончить до конца года.

В Барнауле, Славгороде и Яровом эффект от рефарминга ощутят все пользователи 4G-смартфонов, так как в этих городах Tele2 модернизировала все базовые станции. Скорость интернета увеличилась в жилых и промышленных кварталах, на территории дачных товариществ и на дорогах.

"Потребление 4G-интернета продолжает расти. По сравнению с прошлым годом каждый абонент Tele2 в Алтайском крае стал "качать" в среднем на 3 Гб в месяц больше. Благодаря рефармингу наши клиенты могут смотреть видео онлайн в более высоком качестве и быстрее отправлять "тяжелые" файлы. До конца года мы планируем модернизировать большую часть сети в регионе", – отмечает директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

Ритм жизни ускоряется – ускоряется и мобильный интернет. Tele2 использует все возможные способы, чтобы обеспечить абонентам "цифровой" комфорт. Один из способов – рефарминг. Грамотное использование частот позволяет оператору равномерно распределять нагрузку на сеть и улучшать покрытие скоростного интернета.

*Tele2 (Теле2).

*2G ("Два джи), 3G ("Три джи"), 4G ("Четыре джи"), LTE ("ЭлТэЕ"), 4К ("Четыре Ка"), LTE Band 1 FDD ("ЭлТэЕ бэнд Один ЭфДиДи").

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