Tele2 оптимизировала сеть за счёт высоты подвесов

Качество мобильного интернета станет лучше в 61 регионе России

30 марта 2023, 16:14, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqChkVfM

Оптимизация сети / Фото: Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2 в 2023 году в рамках федерального проекта оптимизировал работу действующей инфраструктуры. Технические специалисты увеличили высоту подвеса антенн в среднем на 16 метров (в два раза). Это помогло расширить пропускную способность сети и включить в зону действия базовой станции (БС) большее число абонентов.

Улучшилось также качество мобильного интернета для клиентов. Это произошло не за счёт строительства новых объектов, а за счёт наибольшей эффективности действующей инфраструктуры. В результате трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47%.

Проект охватывает 61 регион России и пока включает 1020 позиций. Специалисты Tele2 постоянно анализируют работу сети, и список объектов может дополняться. Сейчас компания реализовала работу почти на треть – инженеры перенесли оборудование на 320 объектах. Далее Tele2 сфокусируется на Москве и области (250 сайтов по итогам года), на Байкале и Дальнем Востоке (149), на Урале (121) и Сибири (113).

При оптимизации сети специалисты по радиопланированию анализируют качество действующей инфраструктуры и технические KPI работы базовых станций. Это позволяет определить локации, где близлежащие объекты могут быть препятствием на пути распространения радиоволн и где потенциал уже работающей БС не исчерпан. Далее региональные специалисты определяют объекты для увеличения высоты подвеса оборудования, прорабатывают технические решения и возможности реализации на местах. Это может быть модернизация существующего объекта или размещение в альтернативной локации.

Tele2

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