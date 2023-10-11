Tele2 сделал бесплатную мобильную связь для клиентов в Израиле
Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом
11 октября 2023, 13:00, ИА Амител
Российский оператор мобильной связи Tele2* сообщает, что обнулил стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле. Это связано с напряженной ситуацией в стране. Такие меры позволят абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, а также получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.
Особый режим в роуминге начал действовать в полночь с 9 на 10 октября 2023 года и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.
Клиенты Tele2 могут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в стране. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента.
*Tele2 ("Теле2")
13:36:37 11-10-2023
А связь в Крыму - в роуминге по конским тарифам. Двойные стандарты, своим двойную цену, там - коленопреклонение и бесплатно.
16:40:49 11-10-2023
Гость (13:36:37 11-10-2023) А связь в Крыму - в роуминге по конским тарифам. Двойные ста... какой роуминг? вы чего? Давно уже единый тариф по всей стране!!!
13:40:21 11-10-2023
А в новых регионах России, ДНР, ЛНР тоже сделали бесплатную? Или может хотя бы там роуминг отменили?
14:38:21 11-10-2023
Два комментарора выше, тест не поняли, но свои пять копеек вставили.
14:58:46 11-10-2023
Гость (14:38:21 11-10-2023) Два комментарора выше, тест не поняли, но свои пять копеек в... И ещё все те, кто сейчас дизлайки поставит)))))))))
15:12:11 11-10-2023
Гость (14:38:21 11-10-2023) Два комментарора выше, тест не поняли, но свои пять копеек в... А что тут непонятного? Для израильтян связь Еле2 бесплатная - точка. Для жителей Донецка, Луганска - нет
16:15:52 11-10-2023
Гость (15:12:11 11-10-2023) А что тут непонятного? Для израильтян связь Еле2 бесплатная ... Не для изралитян, а для русских временно находящихся в Израиле, нет слов о ваших интеллектуальных способностях, в тексте четко написано о клиентах находящихся в Израиле, вы с какого перепугу решили, что у теле2 клиенты изралитяне.
16:40:16 11-10-2023
Гость (16:15:52 11-10-2023) Не для изралитян, а для русских временно находящихся в Израи... Для русских, временно находящихся в Израиле (иностранное государство) роуминг отменили, пусть и временно. Для русских в ЛДНР, Крыму по-прежнему роуминг, хотя это сейчас территории России. Так Вам понятнее?
19:01:05 11-10-2023
Гость (16:40:16 11-10-2023) Для русских, временно находящихся в Израиле (иностранное гос... К чему здесь Крым и ЛДНР, роуминг есть по всей России и его не кто не отменял, почему именно Крым и ЛДНР должны жить по другим правилам, они чем то лучше остальной России, Израиль в том то и дело иностранное государство и наши люди попали в западню, вы по какой градации оцениваете людей которым надо помогать, а которые не достойны помощи.
11:26:44 12-10-2023
Гость (19:01:05 11-10-2023) К чему здесь Крым и ЛДНР, роуминг есть по всей России и его ... Так то с 2019г. внутрисетевой роуминг в России как отменен. Вы уж погуглите сначала.
12:13:40 12-10-2023
Гость (11:26:44 12-10-2023) Так то с 2019г. внутрисетевой роуминг в России как отменен. ... Если отменён по всей России, то значит и в Крыму и ЛДНР отменен, тогда за что вы тут топите, я вообще то роумингом не пользуюсь звоню в Израиль по Ватсаппу, мне эта информация не нужна, пишите тем кто тут оскорбился за жителей Крыма и ЛДНР, хотя и их эта помощь коснется, если они оказались в Израиле.
20:59:08 11-10-2023
Гость (16:40:16 11-10-2023) Для русских, временно находящихся в Израиле (иностранное гос... А если в Израиле застряли люди живущие в Крыму и ЛДНР то что им тогда не надо помогать по вашей логике, которая по-моему у вас отсутствует.
11:27:38 12-10-2023
Гость (20:59:08 11-10-2023) А если в Израиле застряли люди живущие в Крыму и ЛДНР то что... Сотрудник Теле2, залогинься.
16:25:05 11-10-2023
Гость (15:12:11 11-10-2023) А что тут непонятного? Для израильтян связь Еле2 бесплатная ... Браво!