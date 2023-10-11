Tele2 сделал бесплатную мобильную связь для клиентов в Израиле

Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом

11 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Мобильная связь / Фото: freepik.com

Российский оператор мобильной связи Tele2* сообщает, что обнулил стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле. Это связано с напряженной ситуацией в стране. Такие меры позволят абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, а также получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.

Особый режим в роуминге начал действовать в полночь с 9 на 10 октября 2023 года и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.

Клиенты Tele2 могут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в стране. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента.

*Tele2 ("Теле2")