Tele2 создал единую мультирегиональную корпоративную телефонную станцию для бизнеса

Для многих компаний такое решение удобнее и выгоднее, чем работа с отдельными АТС в каждом регионе

26 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KRH3F

Корпоративный офис с телефоном / Фото: freepik.com

Tele2* запустил опцию создания единой мультирегиональной корпоративной автоматической телефонной станции. Теперь бизнес-клиенты могут обрабатывать поступающие на номера разных регионов звонки с помощью общей учетной записи.

Предложение актуально для бизнес-клиентов, имеющих филиалы в двух и более регионах. В единой учетной записи доступны все опции автоматической телефонной станции, но использовать их стало удобнее.

Новая функция:

упрощает управление звонками, позволяя распределять их между сотрудниками разных регионов;

позволяет анализировать статистику обращений;

дает возможность преобразовывать разговоры в текст и устанавливать переадресацию между филиалами с использованием коротких номеров.

Переход на мультирегиональную систему АТС происходит бесшовно. Бизнес-пользователи получают доступ к единой учетной записи с сохранением всей информации, которую накопили за время использования региональных АТС. Чтобы подключить услугу, достаточно оставить заявку на tele2.ru.

"Примерно шестая часть наших корпоративных клиентов имеет филиальную структуру. Именно для них мы сделали нашу корпоративную АТС мультирегиональной. Новые возможности услуги позволяют быстро и удобно, в режиме одного окна, распределять задачи и обеспечивать нормальную работу сотрудников в нескольких регионах", – сказал коммерческий директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Максим Соловьев.Он также уточнил, что благодаря понятным и функциональным продуктам оператор помогает корпоративным клиентам экономить время и еще эффективнее управлять бизнесом.

Использование корпоративной АТС дает возможность создать телефонную сеть в офисе без покупки дополнительного оборудования и найма ИТ-специалистов.

Компания будет на связи и сократит время ожидания клиентов на линии за счет одновременного приема звонков на многоканальные номера.

Кроме того, АТС позволяет записывать и анализировать разговоры с клиентами, отправлять SMS*-сообщения и проводить аудиоконференции с сотрудниками.

Корпоративным клиентам оператора доступно мобильное приложение "Tele2 КАТС" (работает на iOS* и Android*), позволяющее управлять корпоративной АТС со смартфона.

Оператор модернизирует связь не только для бизнеса. Напомним, недавно amic.ru рассказал, что теперь абоненты Tele2 могут общаться в международном роуминге с друзьями и родственниками без лишних затрат на связь. Теперь они могут использовать минуты из своего пакета для звонков из 54 стран мира. Ранее такая услуга была доступна только для 26 стран.

* Tele2 ("Теле2"); SMS ("ЭсЭмЭс"); iOS ("АйОуЭс"); Android ("Андроид")

Tele2

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