Пользователям Mixx теперь доступны бесплатная доставка продуктов и выгодный шопинг

Tele2 расширяет возможности подписки

10 апреля 2024, 13:24, ИА Амител erid: LjN8KbuDg

Коробка. Покупка / Фото: оператор Tele2

Российский мобильный оператор Tele2* расширяет возможности подписки Mixx*. Недавно в ней появилось два новых сервиса: "Пакет" от X5* и Ozon Premium*. Это позволяет лучше удовлетворять потребности пользователей, при этом цена на подписку не меняется.

Одним из главных преимуществ продукта является конструктор подписки: клиенты могут самостоятельно настраивать параметры и выбирать сервисы исходя из своих предпочтений.

По результатам маркетинговых исследований за последние три года, сервисы "доставка еды", "продукты" и "онлайн-шопинг" вошли в пятерку самых ожидаемых.

В связи с этим Tele2 с 3 апреля 2024 года предлагает клиентам новый функционал – возможность добавить в Mixx любой версии сервис "Пакет" от X5. А обладатели подписки MiXX (M, L и Max*) имеют возможность подключить подписку Ozon Premium.

С помощью сервиса "Пакет" от X5 можно бесплатно пользоваться доставкой из "Пятерочки" и "Перекрестка", получать кешбэк на покупки в магазинах сетей, в том числе повышенный на отдельные категории товаров.

Подписка Ozon Premium включает увеличенный срок возврата товаров, бесплатную доставку и кешбэк на рестораны и фастфуд. Полный список бонусов представлен на сайте на сайте .

В исследовании TrendVision*, проведенном в прошлом году, отмечена тенденция к сберегающему шопингу: покупатели стараются экономить, выбирая выгодные предложения. Вводя новые сервисы и услуги партнеров в рамках подписки Mixx, Tele2 не меняет цену продукта – она начинается от 250 рублей. Более того, Mixx дает и другие преимущества. Например, стоимость подписки Mixx Max почти в 16 раз меньше суммарной стоимости всех включенных сервисов.

Как ранее сообщал amic.ru, также вырос спрос на подключение домашнего интернета от Tele2. Новых клиентов привлекла выгодная акция, которая позволяет пользоваться безлимитным домашним интернетом без необходимости дополнительной платы и на высокой скорости. В пакет услуг входит и сервис Wink* с доступом более чем к 300 каналам и большой библиотеке видео.

*Tele2 ("Теле2"); Mixx ("Микс"); X5 ("Икс5"); Ozon Premium ("Озон Премиум"); M, L, Max ("Эм, Эл, Мкс"); TrendVision ("ТрэндВижн"); Wink ("Винк").

Tele2

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