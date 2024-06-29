Еще быстрее. Tele2 прокачала интернет в спальных районах Барнаула

После улучшений жители начали "качать" на 23% гигабайтов в месяц больше

29 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KcFKD

Барнаул. Инфраструктура связи / Фото: Tele2

Tele2* усовершенствовала коммуникационную инфраструктуру в спальных районах Барнаула. За счет точечных улучшений сети качество голосовой связи повысилось, а скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 20%.

Tele2 улучшила связь:

в микрорайоне Дальние Черемушки;

2037-м квартале;

жилых домах в районе улицы 1-й Западной;

в ЖК "Колумб", "Прайм" и "Спектр".

Модернизация позволит клиентам удобнее использовать цифровые сервисы для работы и отдыха. Оператор применяет разные частоты для 4G*-интернета, обеспечивая связь не только в квартирах, но и в лифтах, подвалах и на цокольных этажах.

Улучшение базовых станций оператора позволило ускорить обработку интернет-трафика. В результате увеличения пропускной способности сети пользователи стали скачивать на 23% больше гигабайтов в месяц. Наибольший рост трафика – на 74% – отметили в микрорайоне Дальние Черемушки.

"Наша цель – сделать мобильный интернет еще быстрее во всех районах Барнаула. В прошлом году мы провели в городе рефарминг – перераспределение частот в пользу 4G. Это позволило нарастить емкость сети. Сейчас мы продолжаем точечно улучшать покрытие, уделяя особое внимание спальным районам, так как в таких местах интернет-трафик зачастую даже выше, чем в центре Барнаула", – говорит директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

*Tele2 ("Теле2")

Tele2

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