Телецкое озеро: уголок природы, скрытый от суеты

Фоторепортаж с "маленького Байкала" Западной Сибири

05 июля 2025, 07:32, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В июне наш фотокорреспондент отправился в одно из самых живописных мест Алтая — на озеро Телецкое, второе по величине пресноводное озеро России. Это уголок природы, где кристально чистая вода встречает величественные горы, а тайга раскрывает свои секреты. В непосредственной близости от озера находится Алтайский биосферный заповедник — уникальный природный комплекс, охраняющий редкие виды флоры и фауны.

Озеро и его окрестности — это место, где время замедляется, а каждый кадр, словно частичка этой первозданной красоты, оставляет неизгладимое впечатление. В нашем фоторепортаже мы предлагаем вам увидеть Телецкое глазами тех, кто испытал его магию.