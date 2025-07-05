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Телецкое озеро: уголок природы, скрытый от суеты

Фоторепортаж с "маленького Байкала" Западной Сибири

05 июля 2025, 07:32, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В июне наш фотокорреспондент отправился в одно из самых живописных мест Алтая — на озеро Телецкое, второе по величине пресноводное озеро России. Это уголок природы, где кристально чистая вода встречает величественные горы, а тайга раскрывает свои секреты. В непосредственной близости от озера находится Алтайский биосферный заповедник — уникальный природный комплекс, охраняющий редкие виды флоры и фауны.

Озеро и его окрестности — это место, где время замедляется, а каждый кадр, словно частичка этой первозданной красоты, оставляет неизгладимое впечатление. В нашем фоторепортаже мы предлагаем вам увидеть Телецкое глазами тех, кто испытал его магию.

фоторепортажи Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

08:35:35 05-07-2025

Там ощущаешь себя пищинкой, особенно когда погода меняется за 5 минут. Налетают тучи, до которых можно дотянуться, а потом опять ясно.

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Гость

17:35:29 05-07-2025

Гость (08:35:35 05-07-2025) Там ощущаешь себя пищинкой, особенно когда погода меняется з... Не понял, кем себя ощущаешь? Пищинкой?Песчинкой или нищинкой?

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Гость

02:49:12 07-07-2025

Гость (17:35:29 05-07-2025) Не понял, кем себя ощущаешь? Пищинкой? Песчинкой или нищинкой... так нищИнкой или все-таки нищЕнкой )

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Гость

20:59:33 05-07-2025

Там очень красиво, очень легко дышать, не возможно насмотрется на эту местность. Я влюблена!!!!

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