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Телефон прямой линии губернатора Алтайского края начал работать в регионе

Линия работает в режиме автоответчика, чтобы задать вопрос, у желающих будет минута

20 ноября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

20 ноября в Алтайском крае начал работать телефон прямой линии губернатора. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Задать вопрос можно по номеру 8 800 775 21 52. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала будет одна минута, чтобы назвать свои ФИО, место жительства и озвучить суть вопроса.

Также задать свой вопрос можно следующими способами: 

  • –  на официальном сайте правительства Алтайского края;
  • –  на странице прямой линии губернатора во "ВКонтакте";
  • –  на сайте прямой линии;
  • –  направить письмо по почте в правительство Алтайского края: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59, либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике в правительстве Алтайского края.

Задавая вопрос, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.

Напомним, что прямая линия с губернатором Алтайского края состоится 23 ноября. 

Виктор Томенко Алтайский край Прямая линия
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