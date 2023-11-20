Телефон прямой линии губернатора Алтайского края начал работать в регионе

Линия работает в режиме автоответчика, чтобы задать вопрос, у желающих будет минута

20 ноября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

20 ноября в Алтайском крае начал работать телефон прямой линии губернатора. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Задать вопрос можно по номеру 8 800 775 21 52. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала будет одна минута, чтобы назвать свои ФИО, место жительства и озвучить суть вопроса.

Также задать свой вопрос можно следующими способами:

– на официальном сайте правительства Алтайского края;

– на странице прямой линии губернатора во "ВКонтакте";

– на сайте прямой линии;

– направить письмо по почте в правительство Алтайского края: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59, либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике в правительстве Алтайского края.

Задавая вопрос, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.

Напомним, что прямая линия с губернатором Алтайского края состоится 23 ноября.