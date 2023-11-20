Телефон прямой линии губернатора Алтайского края начал работать в регионе
Линия работает в режиме автоответчика, чтобы задать вопрос, у желающих будет минута
20 ноября 2023, 11:16, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
20 ноября в Алтайском крае начал работать телефон прямой линии губернатора. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Задать вопрос можно по номеру 8 800 775 21 52. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала будет одна минута, чтобы назвать свои ФИО, место жительства и озвучить суть вопроса.
Также задать свой вопрос можно следующими способами:
- – на официальном сайте правительства Алтайского края;
- – на странице прямой линии губернатора во "ВКонтакте";
- – на сайте прямой линии;
- – направить письмо по почте в правительство Алтайского края: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59, либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике в правительстве Алтайского края.
Задавая вопрос, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.
Напомним, что прямая линия с губернатором Алтайского края состоится 23 ноября.
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