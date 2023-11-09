Стало известно, когда пройдет прямая линия с губернатором Томенко в 2023 году
Жители Алтайского края уже могут задавать вопросы главе региона
09 ноября 2023, 12:43, ИА Амител
В Алтайском крае 9 ноября начал работу сайт ежегодной прямой линии губернатора Виктора Томенко с жителями региона.
"23 ноября, 17:00. Смотрите и слушайте в эфире телеканалов и радиостанций, на сайтах и в социальных сетях", – говорится на портале.
Вопросы губернатору жители края могут задать на сайте правительства региона и на странице прямой линии во "ВКонтакте".
Также можно направить письмо по почте в правительство края (656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59) либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике в здании правительства.
Напомним, в 2022 году прямая линия с Виктором Томенко прошла 2 декабря. Глава региона два часа пятьдесят минут отвечал на вопросы жителей.
12:52:14 09-11-2023
Что с того толку то ?
13:04:00 09-11-2023
Все равно ненужные вопросы не пропустят.
14:10:19 09-11-2023
Гость (13:04:00 09-11-2023) Все равно ненужные вопросы не пропустят.... так вы задайте а потом тут отпишитесь, что на ваш вопрос не ответили а то так конечно, на ваш диванный вопрос никто не ответит))
06:35:44 13-11-2023
Гость (13:04:00 09-11-2023) Все равно ненужные вопросы не пропустят.... Ненужные, как раз пропустят в эфир! А вот НУЖНЫЕ (неудобные) - зарубят на корню. Цена этому бездарно срежиссируемому дешманскому спектаклю - ГРОШ !!!
13:19:17 09-11-2023
Будет отвечать на заранее подготовленные удобные для власти вопросы. Пройдено.
13:41:58 09-11-2023
Вопрос- доколе?
13:44:56 09-11-2023
Каие вопросы можно задавать, чтобы губернатор на их ответил? Породия на президента?
13:50:06 09-11-2023
Гость (13:44:56 09-11-2023) Каие вопросы можно задавать, чтобы губернатор на их ответил?... Можно будет задавать любые вопросы и получать честные ответы,если познакомить внутренние органы чиновника с паяльником.
13:52:22 09-11-2023
Залесовским же ответил на неудобный вопрос и помог
14:24:23 09-11-2023
Когда в крае будет достойная заработная плата хотя бы на уровне СФО? Будет хорошая зарплата, люди будут реже покидать регион, лучшие специалисты будут работать на благо края.
15:30:24 09-11-2023
Когда избавят город от бродячих собак? Что делается, чтоб цены на яйцо уменьшить? Как выжить пенсионерам?
15:35:59 09-11-2023
Есть вообще реальные дела-то? Можно списком
15:49:45 09-11-2023
В прямом эфире всегда интересно смотреть.И сам успевай соображать что и как )
16:17:14 09-11-2023
Гость (15:49:45 09-11-2023) В прямом эфире всегда интересно смотреть.И сам успевай сооб... Перед тем как выпустить даже в прямой эфир они знаю что вы спросите нужный вопрос
16:01:07 09-11-2023
Даже не знаю что и спрашивать... ОТ не волнует, Собак не вижу, пробки побоку, где хожу все убрано/посыпано.З/п устраивает.
17:39:07 09-11-2023
Гость (16:01:07 09-11-2023) Даже не знаю что и спрашивать... ОТ не волнует, Собак не виж... Голова не болит, крестиком вышиваешь, борщ вкусный))
08:14:47 10-11-2023
Гость (17:39:07 09-11-2023) Голова не болит, крестиком вышиваешь, борщ вкусный))... О.. а мы знакомы?
21:55:40 09-11-2023
Какая же это "прямая линия", если вопросы задаются заранее, а не в "моменте"? Вы уж определитесь, как сие действо точно называется.
22:08:14 09-11-2023
Гостья (21:55:40 09-11-2023) Какая же это "прямая линия", если вопросы задаются заранее,... как сие действо точно называется. Как муштра празничного парада - все отрепитировано загодя, вылизано, с цифрами для солидности, никаких неожиданных вопросов.
06:52:36 13-11-2023
Задавать вопросы, и выслушивать в ответ "размазанную кашу по столу", это не ценить своё время и "таки́, делать свою голову беременной"! (Фразы в кавычках взяты из одесского суржика)