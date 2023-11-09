Жители Алтайского края уже могут задавать вопросы главе региона

09 ноября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае 9 ноября начал работу сайт ежегодной прямой линии губернатора Виктора Томенко с жителями региона.

"23 ноября, 17:00. Смотрите и слушайте в эфире телеканалов и радиостанций, на сайтах и в социальных сетях", – говорится на портале.

Вопросы губернатору жители края могут задать на сайте правительства региона и на странице прямой линии во "ВКонтакте".

Также можно направить письмо по почте в правительство края (656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59) либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике в здании правительства.

Напомним, в 2022 году прямая линия с Виктором Томенко прошла 2 декабря. Глава региона два часа пятьдесят минут отвечал на вопросы жителей.