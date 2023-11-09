НОВОСТИОбщество

Стало известно, когда пройдет прямая линия с губернатором Томенко в 2023 году

Жители Алтайского края уже могут задавать вопросы главе региона

09 ноября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае 9 ноября начал работу сайт ежегодной прямой линии губернатора Виктора Томенко с жителями региона.

"23 ноября, 17:00. Смотрите и слушайте в эфире телеканалов и радиостанций, на сайтах и в социальных сетях", – говорится на портале.

Вопросы губернатору жители края могут задать на сайте правительства региона и на странице прямой линии во "ВКонтакте".

Также можно направить письмо по почте в правительство края (656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59) либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике в здании правительства.

Напомним, в 2022 году прямая линия с Виктором Томенко прошла 2 декабря. Глава региона два часа пятьдесят минут отвечал на вопросы жителей.

Фото: altairegion22.ru

Топ острых вопросов, которые задали жители края губернатору в ходе прямой линии

Виктор Томенко в некоторых случаях назвал пути решения проблем
НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Виктором Томенко - 2023

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

12:52:14 09-11-2023

Что с того толку то ?

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:00 09-11-2023

Все равно ненужные вопросы не пропустят.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:19 09-11-2023

Гость (13:04:00 09-11-2023) Все равно ненужные вопросы не пропустят.... так вы задайте а потом тут отпишитесь, что на ваш вопрос не ответили а то так конечно, на ваш диванный вопрос никто не ответит))

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:35:44 13-11-2023

Гость (13:04:00 09-11-2023) Все равно ненужные вопросы не пропустят.... Ненужные, как раз пропустят в эфир! А вот НУЖНЫЕ (неудобные) - зарубят на корню. Цена этому бездарно срежиссируемому дешманскому спектаклю - ГРОШ !!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:17 09-11-2023

Будет отвечать на заранее подготовленные удобные для власти вопросы. Пройдено.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:58 09-11-2023

Вопрос- доколе?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:56 09-11-2023

Каие вопросы можно задавать, чтобы губернатор на их ответил? Породия на президента?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:06 09-11-2023

Гость (13:44:56 09-11-2023) Каие вопросы можно задавать, чтобы губернатор на их ответил?... Можно будет задавать любые вопросы и получать честные ответы,если познакомить внутренние органы чиновника с паяльником.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:22 09-11-2023

Залесовским же ответил на неудобный вопрос и помог

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:23 09-11-2023

Когда в крае будет достойная заработная плата хотя бы на уровне СФО? Будет хорошая зарплата, люди будут реже покидать регион, лучшие специалисты будут работать на благо края.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:24 09-11-2023

Когда избавят город от бродячих собак? Что делается, чтоб цены на яйцо уменьшить? Как выжить пенсионерам?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:59 09-11-2023

Есть вообще реальные дела-то? Можно списком

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:45 09-11-2023

В прямом эфире всегда интересно смотреть.И сам успевай соображать что и как )

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:14 09-11-2023

Гость (15:49:45 09-11-2023) В прямом эфире всегда интересно смотреть.И сам успевай сооб... Перед тем как выпустить даже в прямой эфир они знаю что вы спросите нужный вопрос

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:07 09-11-2023

Даже не знаю что и спрашивать... ОТ не волнует, Собак не вижу, пробки побоку, где хожу все убрано/посыпано.З/п устраивает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:07 09-11-2023

Гость (16:01:07 09-11-2023) Даже не знаю что и спрашивать... ОТ не волнует, Собак не виж... Голова не болит, крестиком вышиваешь, борщ вкусный))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:47 10-11-2023

Гость (17:39:07 09-11-2023) Голова не болит, крестиком вышиваешь, борщ вкусный))... О.. а мы знакомы?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

21:55:40 09-11-2023

Какая же это "прямая линия", если вопросы задаются заранее, а не в "моменте"? Вы уж определитесь, как сие действо точно называется.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:14 09-11-2023

Гостья (21:55:40 09-11-2023) Какая же это "прямая линия", если вопросы задаются заранее,... как сие действо точно называется. Как муштра празничного парада - все отрепитировано загодя, вылизано, с цифрами для солидности, никаких неожиданных вопросов.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:52:36 13-11-2023

Задавать вопросы, и выслушивать в ответ "размазанную кашу по столу", это не ценить своё время и "таки́, делать свою голову беременной"! (Фразы в кавычках взяты из одесского суржика)

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров