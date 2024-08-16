Telegram-каналы BRIEF* и "Незыгарь"* внесли в список иноагентов

Минюст отмечает, что вышеперечисленные каналы распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей

16 августа 2024, 21:34, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов телеграм-каналы "Незыгарь"*, "BRIEF Важное"*, "BRIEF"*, а также "Сирена"*. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство отмечает, что вышеперечисленные каналы распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей. Кроме того, большинство из них распространяли информацию иностранных агентов без соответствующих пометок.

Кроме них в список иноагентов также включен журналист Ренат Давлетгильдеев* и бизнесмен Андрей Павлов*.

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами