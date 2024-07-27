Издание "BILD на русском" включили в реестр иноагентов
Аналогичный статус получил политолог Илья Матвеев
27 июля 2024, 18:15, ИА Амител
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Издание "BILD на русском" пополнило реестр иноагентов, сообщает Минюст.
Решение объяснили тем, что СМИ распространяло фейки о российской армии и политике, выступало против СВО и участвовало в распространении сообщений и материалов других иностранных агентов.
Помимо издания, аналогичный статус получил политолог Илья Матвеев.
Ранее юрист назвал случаи для признания Аллы Пугачевой иноагентом.
Комментарии 0