Издание "BILD на русском" включили в реестр иноагентов

Аналогичный статус получил политолог Илья Матвеев

27 июля 2024, 18:15, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Издание "BILD на русском" пополнило реестр иноагентов, сообщает Минюст.

Решение объяснили тем, что СМИ распространяло фейки о российской армии и политике, выступало против СВО и участвовало в распространении сообщений и материалов других иностранных агентов.

Помимо издания, аналогичный статус получил политолог Илья Матвеев.

Ранее юрист назвал случаи для признания Аллы Пугачевой иноагентом.