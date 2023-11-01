Губернатор Вологодской области ушел в отставку после 12 лет работы

Олег Кувшинников занимал этот пост с декабря 2011 года

01 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Георгий Филимонов и Олег Кувшинников / Фото: kremlin.ru

Олег Кувшинников покинул пост губернатора Вологодской области по собственному желанию. Указ об отставке уже подписал президент России Владимир Путин.

Политик возглавлял регион с 28 декабря 2011 года. Временно исполняющим его обязанности назначен Георгий Филимонов, который с ноября 2021 года занимал должность зампредседателя правительства Московской области.

Путин провел встречу с Кувшинниковым и Филимоновым, во время которой поблагодарил губернатора за работу, и обратил внимание, что тот хочет работать на благо региона в будущем, и обещал решить этот вопрос.