Телеканал "Дождь"* повторно признали иноагентом
Перечень пополнили еще несколько персон
02 декабря 2023, 15:31, ИА Амител
Минюст внес в реестр иноагентов "Телеканал Дождь"*, сообщили в ведомстве.
Издание получило соответствующий статус во второй раз: ранее как ООО, теперь – как "иное объединение лиц". Одновременно с этим Минюст исключил ООО из перечня.
В реестр иностранных агентов также вошли социолог Игорь Эйдман, проект "Ковчег" и его основательница Анастасия Буракова. Исключили из реестра фонд "Самарская губерния" и организацию "Открытый Петербург".
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
* Признан нежелательной в РФ организацией
16:00:24 02-12-2023
А можно ещё и в третий, и будет это иногентов в кубе
16:12:44 02-12-2023
Они поменяли юрлицо, чтобы не вешать плашку «иноагент». Но государство не обманешь)
07:05:43 03-12-2023
Гость (16:12:44 02-12-2023) Они поменяли юрлицо, чтобы не вешать плашку «иноагент». Но г... Я бы их вызвал на собеседование , чтоб прояснить чем они заняты . Изложат свои соображения описав их на бумаге , про что чем они заняты , поставят подпись утверждающую что написали излагая . Потом всё что они напишут почитают специалисты , нет ли какой-то неадекватной логики в их суждениях , возможно даже на основании их заблуждений надо будет им помочь порекомендовав обратиться к врачу психиатру , ведь это они себе наносят ущерб если из своих заблуждений наживут себе проблем с законностью или ещё чего . Да , даже такой проявил бы к ним гуманизм , они ведь наши граждане , им надо помогать избежать проблем в жизни .
10:41:40 03-12-2023
Гость (07:05:43 03-12-2023) Я бы их вызвал на собеседование , чтоб прояснить чем они зан... В клинику Эрдмана обратись. Явно их поцыэнт с манией величия.
12:20:21 03-12-2023
Гость (07:05:43 03-12-2023) Я бы их вызвал на собеседование , чтоб прояснить чем они зан... Им надо сделать подобно участковому ТЕЛЕКАНАЛЬНОГО надзор вести . Да и называние хорошее для работника ТЕЛЕКАНАЛЬНЫЙ .
15:05:13 03-12-2023
Гость (07:05:43 03-12-2023) Я бы их вызвал на собеседование , чтоб прояснить чем они зан... Тем более они не виноваты, что либерасты. Так природа с ними, убогими, распорядилась.
10:42:41 05-12-2023
Давно пора закрыть эту помойку и им подобные.Страна воюет,а эти крысы пакостят внутри России.