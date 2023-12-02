Телеканал "Дождь"* повторно признали иноагентом

Перечень пополнили еще несколько персон

02 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст внес в реестр иноагентов "Телеканал Дождь"*, сообщили в ведомстве.

Издание получило соответствующий статус во второй раз: ранее как ООО, теперь – как "иное объединение лиц". Одновременно с этим Минюст исключил ООО из перечня.

В реестр иностранных агентов также вошли социолог Игорь Эйдман, проект "Ковчег" и его основательница Анастасия Буракова. Исключили из реестра фонд "Самарская губерния" и организацию "Открытый Петербург".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

* Признан нежелательной в РФ организацией