НОВОСТИКультура

Телеканал ТВ-3 сделает мерч в честь сезона шоу "Последнего героя", снятого на Алтае

Дизайнеры бренда нарисовали головы волков и медведей

02 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Фото: съемки шоу "Последний герой"
Фото: съемки шоу "Последний герой"

ТВ-3 вместе с брендом одежды Uch-Sumer wear выпустил коллекцию мерча шоу "Последний герой. Русский сезон", сообщает пресс-служба телеканала.

Для "Последнего героя" дизайнеры бренда нарисовали головы волков и медведей в неоновых оттенках, подчеркнув мистическую атмосферу телеканала ТВ-3. Принты на толстовках и футболках олицетворяют названия племен шоу – "Волков" и "Медведей". Бирюзовый цвет символизирует реку Катунь, а фуксия – маральник.

Впервые за всю многолетнюю историю знаменитого шоу "Последний герой" его участники проходят испытания в России, на берегу Телецкого озера в Республике Алтай, а сам сезон называется русским. Телеканал ТВ-3 погрузил зрителей в атмосферу удивительного края в Западной Сибири и познакомил с ее флорой, фауной и мистическими легендами.

В разгаре шоу ТВ-3 вместе с молодым алтайским брендом Uch-Sumer wear выпускает специальную коллекцию мерча "Последнего героя" – футболки и толстовки с волками и медведями, аватарами племен из проекта.

Смотрите реалити-шоу "Последний герой. Русский сезон" по субботам в 21:00 на ТВ-3.

Съемки шоу

Продюсер "Последнего героя" рассказала, как и почему снимали шоу на Алтае

По словам Юлии Сумачевой, съемки на Алтае были сложными, но вышли дешевле зарубежных
НОВОСТИОбщество

культура телевидение Республика Алтай

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

19:58:15 02-08-2024

Что такое мерч?
Это по любви или за деньги ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:46:22 02-08-2024

Гость (19:58:15 02-08-2024) Что такое мерч?Это по любви или за деньги ?... Дикий вы какой-то. Воспользуйтесь хоть Яндексом.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:15 02-08-2024

Выдру убитую на мерче пусть сделают...
Символично!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:04:34 03-08-2024

убитое краснокнижное животное на футболках пусть нарисуют

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

10:37:59 03-08-2024

Говорите по Русски - что такое мерч!!!

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров