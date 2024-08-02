Телеканал ТВ-3 сделает мерч в честь сезона шоу "Последнего героя", снятого на Алтае

Дизайнеры бренда нарисовали головы волков и медведей

02 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Фото: съемки шоу "Последний герой"

ТВ-3 вместе с брендом одежды Uch-Sumer wear выпустил коллекцию мерча шоу "Последний герой. Русский сезон", сообщает пресс-служба телеканала.

Для "Последнего героя" дизайнеры бренда нарисовали головы волков и медведей в неоновых оттенках, подчеркнув мистическую атмосферу телеканала ТВ-3. Принты на толстовках и футболках олицетворяют названия племен шоу – "Волков" и "Медведей". Бирюзовый цвет символизирует реку Катунь, а фуксия – маральник.

Впервые за всю многолетнюю историю знаменитого шоу "Последний герой" его участники проходят испытания в России, на берегу Телецкого озера в Республике Алтай, а сам сезон называется русским. Телеканал ТВ-3 погрузил зрителей в атмосферу удивительного края в Западной Сибири и познакомил с ее флорой, фауной и мистическими легендами.

В разгаре шоу ТВ-3 вместе с молодым алтайским брендом Uch-Sumer wear выпускает специальную коллекцию мерча "Последнего героя" – футболки и толстовки с волками и медведями, аватарами племен из проекта.

Смотрите реалити-шоу "Последний герой. Русский сезон" по субботам в 21:00 на ТВ-3.