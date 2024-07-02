Продюсер "Последнего героя" рассказала, как и почему снимали шоу на Алтае

По словам Юлии Сумачевой, съемки на Алтае были сложными, но вышли дешевле зарубежных

02 июля 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Съемки шоу "Последний герой" на Алтае / Фото: amic.ru

Съемки реалити-шоу "Последний герой" завершились в Республике Алтай. Первый выпуск уже вышел на телевидении и на Rutube, впереди самые интересные эпизоды, в которых зрители узнают, кто вышел в финал и, наконец, победил в проекте. Amic.ru выяснил у генерального продюсера "ВайТ Медиа" Юлии Сумачевой, как снимался первый "Русский сезон" программы и с какими трудностями столкнулась съемочная группа.

"Здесь есть все необходимое для съемок"

Для съемок нового сезона "Последнего героя" организаторы рассматривали Алтай, Камчатку и Дальний Восток. Из-за удаленности последних двух территорий и проблем с логистикой выбор пал на Алтай, рассказывает Юлия Сумачева.

"Для съемок "Последнего героя" необходима первозданная природа и места, куда не ступала нога человека. Телецкое озеро идеально подошло. Здесь есть все: дикая природа, невероятной красоты пейзажи и нужная нам удаленность от населенных пунктов и, соответственно, туристов", – отметила она.

К тому же два года назад "ВайТ Медиа" уже проводила съемки на Алтае. По словам Сумачевой, и тогда, и сейчас они бы "не справились без содействия администрации и поддержки губернатора Республики Алтай". Власти "делают все возможное, чтобы показать красоту своего региона", отметила она.

Участники шоу "Последний герой" / Фото: Антон Дегтярев

Снимать шоу помогали местные капитаны катеров, техники и водители. А вот в команде почти все были из Москвы. Из столицы группа привезла "не просто самое необходимое, а вообще все, что может понадобиться". Так что привлекать людей со стороны им почти не пришлось. Съемки на Алтае получились дешевле, чем за границей, подчеркнула продюсер.

"В сложившейся ситуации любые выездные съемки дороже в силу логистики. Внутри страны перелеты значительно дешевле. Кроме авиабилетов, необходимо перевозить оборудование, получать разрешения на проведение съемок – все это проще делать в России. Поэтому было принято решение снимать дома, чему мы несказанно рады", – сказала она.

"Суровый подготовительный период"

Условия съемок на этот раз были очень суровые "из-за первозданности территории", отметила Сумачева. Впрочем, именно этого и требует проект. В итоге выбрали настолько дикую местность, до которой приходилось добираться на "шишигах" (ГАЗ-66) или на УАЗах, а оборудование можно доставить только на лодках. Погода тоже проверяла на прочность.

"У команды проекта был очень суровый подготовительный период: множество экспедиций до удаленных локаций, ливни и холод, размытые дороги, тонущие в бездорожье "шишиги" и КамАЗы. Когда мы зашли в съемки, погода преподнесла очередной сюрприз: в июне на Телецком озере ночью было около нуля градусов, начались проливные дожди. Много локаций затопило или размыло к ним дорогу, пришлось экстренно искать замены", – рассказывает Юлия Сумачева.

Участники "Русского сезона" шоу "Последний герой" / Фото: Антон Дегтярев

Каскадеры детально прорабатывали испытания, а операторская и режиссерская группы смотрели за тем, "чтобы все было визуально красиво".

"Каждая локация должна быть максимально выгодной с точки зрения итоговой картинки. Республика Алтай очень обширна и локации находятся на большом удалении друг от друга. Потому все, что мы успеваем снять за световой день с учетом пути до площадки, мы берем в работу", – рассказала продюсер.

"Постановка – это не про "Последнего героя"

В суровых алтайских условиях участников застраховали от укусов клещей и от "любого несчастного случая". Юлия Сумачева подчеркнула, что главное – безопасность. На площадке всегда дежурит врач, рядом находится спасатель. К тому же отбирали на проект только тех, кто обладает крепким здоровьем, хорошо подготовлен физически и способен долго прожить в тайге.

"Как и в любом кастинг-процессе были желающие принять участие в проекте, которые не подошли по параметрам. Участники должны быть физически подготовлены и обладать крепким здоровьем, как физическим, так и психическим, потому что выживать в условиях тайги сложно. Ну и, конечно, они должны понимать, что это настоящие испытания, не постановочное шоу, где все живут в отелях и приезжают только на съемки испытаний. Постановка – это не про "Последнего героя". Участников высадили на берегу озера, выдали им брезент и небольшое мачете для строительства укрытия", – рассказала Юлия Сумачева.

Съемки шоу "Последний герой" на Алтае / Фото: Антон Дегтярев

Из-за суровости алтайских условий в этот раз на проект набрали больше мужчин, чем женщин. Из прекрасной половины человечества в проект попали только самые стойкие, отметила продюсер.

"Решили женщин пожалеть! Пусть наши мужчины покажут свой характер в выживании, навыки добытчиков и бойцовский дух в покорении дикой природы Алтая", – сказала Сумачева.

Подробнее о том, с чем столкнулись участники шоу и как они преодолевали трудности, можно прочитать здесь. Также amic.ru общался с участниками – ведущей "Радио Энерджи" Александрой Маслаковой, которая во второй раз участвовала в "Последнем герое", а также с Александром Лосем, уже побеждавшим в другом реалити-шоу – "Выжить в Самарканде". А фоторепортаж со съемок "Последнего героя" можно увидеть по ссылке.