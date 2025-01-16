Телеведущий Юрий Николаев может передвигаться лишь на ходунках
Врачи диагностировали у 76-летнего народного артиста РФ тромбоз голени
16 января 2025, 19:30, ИА Амител
Юрий Николаев / Фото: nikolaevtv.ru
Врачи диагностировали у 76-летнего телеведущего Юрия Николаева тромбоз голени после операции на бедро. Об этом сообщает Mash.
На днях медики провели операцию – зафиксировали бедренную кость Юрия Николаева металлическим стержнем. Самочувствие телеведущего стало лучше, слабость и боль уменьшились.
"Передвигаться Николаев может пока только в пределах палаты на ходунках", – пишет издание.
Ранее Юрий Николаев попал в реанимацию после того, как споткнулся о мебель, упал и получил перелом бедренной кости.
22:06:53 16-01-2025
Держись! Юра!
00:51:07 17-01-2025
он старый и у него рак давно, склеивается дед