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Телеведущий Юрий Николаев может передвигаться лишь на ходунках

Врачи диагностировали у 76-летнего народного артиста РФ тромбоз голени

16 января 2025, 19:30, ИА Амител

Юрий Николаев / Фото: nikolaevtv.ru
Юрий Николаев / Фото: nikolaevtv.ru

Врачи диагностировали у 76-летнего телеведущего Юрия Николаева тромбоз голени после операции на бедро. Об этом сообщает Mash.

На днях медики провели операцию – зафиксировали бедренную кость Юрия Николаева металлическим стержнем. Самочувствие телеведущего стало лучше, слабость и боль уменьшились.

"Передвигаться Николаев может пока только в пределах палаты на ходунках", – пишет издание.

Ранее Юрий Николаев попал в реанимацию после того, как споткнулся о мебель, упал и получил перелом бедренной кости.

Здоровье Россия Шоу-бизнес телевидение Медики

Комментарии 2

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Гость

22:06:53 16-01-2025

Держись! Юра!

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Гость

00:51:07 17-01-2025

он старый и у него рак давно, склеивается дед

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