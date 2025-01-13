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Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию со сломанным бедром

76-летнему народному артисту РФ провели срочную операцию

13 января 2025, 17:30, ИА Амител

Юрий Николаев / Фото: nikolaevtv.ru
Юрий Николаев / Фото: nikolaevtv.ru

76-летний телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после того, как споткнулся о мебель, упал и получил перелом бедренной кости. Об этом сообщает Mash.

"Мужчину госпитализировали на скорой, в больнице провели срочную операцию. Из-за возраста и слабости Николаев провел два дня в реанимации", – пишет издание.

Сейчас телеведущий находится в обычной палате. Николаев также продолжает лечение от онкологического заболевания – у него рак легких, усугубленный многолетним курением.

В ноябре телеведущий также упал дома и дважды ударился головой. Тогда медики настоятельно рекомендовали ему отказаться от сигарет, поскольку он выкуривал до 50 штук в день. Сейчас Юрий Николаев восстанавливается в обычной палате под наблюдением врачей.

Происшествия Россия Шоу-бизнес телевидение

Комментарии 2

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Гость

18:40:26 13-01-2025

Время никого не щадит: всё составленное обречено на распад...

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Гость

09:25:41 14-01-2025

Веселый мужчина, но фанат всех зависимостей, какие знает человечество.

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