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Baza: актер Борис Щербаков попал в больницу со "сломанным лицом"

Он лежит в отделении нейрохирургии

05 декабря 2024, 22:05, ИА Амител

Борис Щербаков / Фото: vk.com/boris_shcherbakov
Борис Щербаков / Фото: vk.com/boris_shcherbakov

Актер Борис Щербаков госпитализирован с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. Об этом сообщает Baza.

По информации источников, 4 декабря актер упал и сильно ударился головой. Родные вызвали скорую помощь, и артист был срочно доставлен в больницу.

"Ему поставили диагноз "сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета", – рассказали источники.

В настоящее время Борис Щербаков в сознании. Он находится в отделении нейрохирургии.

Происшествия культура Кино Медики

Комментарии 1

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Гость

00:43:27 06-12-2024

и реклама и пластическая операция по подтяжке! вот это оборот!!

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