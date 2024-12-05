Baza: актер Борис Щербаков попал в больницу со "сломанным лицом"
Он лежит в отделении нейрохирургии
05 декабря 2024, 22:05, ИА Амител
Борис Щербаков / Фото: vk.com/boris_shcherbakov
Актер Борис Щербаков госпитализирован с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. Об этом сообщает Baza.
По информации источников, 4 декабря актер упал и сильно ударился головой. Родные вызвали скорую помощь, и артист был срочно доставлен в больницу.
"Ему поставили диагноз "сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета", – рассказали источники.
В настоящее время Борис Щербаков в сознании. Он находится в отделении нейрохирургии.
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