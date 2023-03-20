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Пропавшую в Барнауле девочку нашли погибшей

Следователи выясняют обстоятельства и причины смерти

20 марта 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае нашли погибшей 16-летнюю девочку, которая накануне пропала в Барнауле, сообщили amic.ru в региональном СК.

"Подтверждаем, нашли погибшей. Выясняем обстоятельства и причины", – рассказали в ведомстве.

Напомним, девочка пропала 18 марта, последний раз её видели в районе железнодорожного вокзала. Все вещи остались в общежитии учебного заведения.

"Девушка была из хорошей семьи. Поэтому как только перестала выходить на связь, родные сразу же забили тревогу. К поиску подключились полиция, волонтёры и неравнодушные люди. Сегодня тело девушки нашли в селе Стуково, недалеко от заброшенного дома", – уточняет "Инцидент Барнаул".

Комментарии 4

  • Блин. Соболезнование
    21 марта, Гость   Ответить
  • какое горе..., как его пережить ....соболезнование родным
    21 марта, Гость   Ответить
  • Ужасное горе, девочка бедная, как там очутилась.....в Стуково...все в камерах, найдите этих сволочей!
    21 марта, Гость   Ответить
  • Стуково в камерах??
    21 марта, Гость   Ответить
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