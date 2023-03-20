Пропавшую в Барнауле девочку нашли погибшей
Следователи выясняют обстоятельства и причины смерти
20 марта 2023, 17:34, ИА Амител
В Алтайском крае нашли погибшей 16-летнюю девочку, которая накануне пропала в Барнауле, сообщили amic.ru в региональном СК.
"Подтверждаем, нашли погибшей. Выясняем обстоятельства и причины", – рассказали в ведомстве.
Напомним, девочка пропала 18 марта, последний раз её видели в районе железнодорожного вокзала. Все вещи остались в общежитии учебного заведения.
"Девушка была из хорошей семьи. Поэтому как только перестала выходить на связь, родные сразу же забили тревогу. К поиску подключились полиция, волонтёры и неравнодушные люди. Сегодня тело девушки нашли в селе Стуково, недалеко от заброшенного дома", – уточняет "Инцидент Барнаул".
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