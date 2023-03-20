Пропавшую в Барнауле девочку нашли погибшей

Следователи выясняют обстоятельства и причины смерти

20 марта 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае нашли погибшей 16-летнюю девочку, которая накануне пропала в Барнауле, сообщили amic.ru в региональном СК.

"Подтверждаем, нашли погибшей. Выясняем обстоятельства и причины", – рассказали в ведомстве.

Напомним, девочка пропала 18 марта, последний раз её видели в районе железнодорожного вокзала. Все вещи остались в общежитии учебного заведения.