Тело бийчанина Анатолия Ломакина не похоронят в Индонезии

Теперь его решили кремировать, а останки переправить в Россию

06 июня 2025, 21:59, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Скончавшегося в Индонезии в конце января бийчанина Анатолия Ломакина до сих пор не похоронили. Как сообщает "Бийский рабочий", близкая подруга покойного Ирина Евдокимова рассказала, что средства, которые собрали на захоронение, пошли на кремацию.

Тело россиянина уже пятый месяц находится в морге после внезапного приступа и смерти в больнице. Все это время женщина пытается добиться, чтобы тело было предано земле. Изначально Ломакина хотели кремировать, а прах отвезти в Бийск. Однако эта идея оказалась слишком дорогой. В Индонезии потребовали оплатить 1,5 млн рублей за услуги клиники и отдельно – за кремацию. В результате его решили похоронить.

Траурная церемония должна была состояться еще на прошлой неделе, однако этого не произошло из-за религиозных праздников. Сейчас его тело не могут захоронить из-за того, что оно находится в непригодном для этого состоянии. Теперь же мужчину кремируют – урну доставят в Джакарту, а оттуда – в Москву.

"После этого прах можно будет доставить транспортной компанией в Бийск. Но не знаю, какой нам счет еще выставят за эти услуги", – поделилась бийчанка.

Как только близкие Анатолия получат урну, его останки можно будет захоронить на местном кладбище в Бийске – там он задолго до трагедии уже купил себе место.