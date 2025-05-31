Похороны погибшего в Индонезии бийчанина вновь отложили

Захоронение перенесли на следующую неделю из-за местных праздников

31 мая 2025, 10:04, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Похороны алтайского путешественника Анатолия Ломакина в Индонезии отложили из-за национальных праздников. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Тело россиянина уже пятый месяц находится в морге после внезапного приступа и смерти в больнице. Все это время его подруга Ирина Евдокимова пытается добиться, чтобы тело было предано земле. Изначально Ломакина хотели кремировать, а прах отвезти в Бийск. Однако эта идея оказалась слишком дорогой. В Индонезии потребовали оплатить 1,5 млн рублей за услуги клиники и отдельно – за кремацию.

За захоронение на месте в консульстве Джакарты попросили 50 тысяч рублей: на оплату услуг похоронного агента, место под погребение и проезд скорой помощи до больницы.

Требуемую сумму собрали, и похороны должны были состояться уже на этой неделе. Однако захоронение отложили на несколько дней.

"Позвонила вчера в Джакарту, там сказали, что захоронение перенесли на следующую неделю из-за национальных праздников и еще мусульманских", – рассказала изданию Ирина.

Ранее стало известно, что тело путешественника предадут земле по мусульманским традициям – без гроба и в саване. После этого в Бийск должны выслать свидетельство и заключение о смерти.

Напомним, 40-летний общественник Анатолий Ломакин погиб 21 января. 19 января он прибыл в город Битунг на корабле, 20 января заселился в отель "Пермато" в Манадо. На следующий день сотрудники отеля заметили, что иностранец болен, и обратились в областную больницу. Прибывшие на вызов медики госпитализировали путешественника. Он жаловался на одышку и затуманивание зрения. Пациенту оказали медицинскую помощь и провели компьютерную томографию, но мужчина скончался.