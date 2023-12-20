Тело девушки с выколотыми глазами и спущенными штанами обнаружили в Подмосковье

Полиция выясняет, с кем девушка контактировала перед жуткой смертью

20 декабря 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Московской области после двух дней поисков обнаружили тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования, сообщает Telegram-канал Shot.

В субботу, 16 декабря, 27-летняя девушка поссорилась с матерью и ушла из дома, через несколько часов ее телефон отключился. На следующий день женщина обратилась в полицию.

Волонтеры начали поиски. Ночью 19 декабря тело обнаружили на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе.