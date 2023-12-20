Тело девушки с выколотыми глазами и спущенными штанами обнаружили в Подмосковье
Полиция выясняет, с кем девушка контактировала перед жуткой смертью
20 декабря 2023, 16:14, ИА Амител
В Московской области после двух дней поисков обнаружили тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования, сообщает Telegram-канал Shot.
В субботу, 16 декабря, 27-летняя девушка поссорилась с матерью и ушла из дома, через несколько часов ее телефон отключился. На следующий день женщина обратилась в полицию.
Волонтеры начали поиски. Ночью 19 декабря тело обнаружили на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе.
"Оба глаза девушки были выколоты, а ее штаны – спущены до колен. Из личных вещей пропала банковская карта. Тело забрали на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти", – говорится в сообщении.
10:46:03 21-12-2023
И ещё могут быть у кого то сомнения по поводу введения смертной казни?
10:59:51 21-12-2023
Афиноген (10:46:03 21-12-2023) И ещё могут быть у кого то сомнения по поводу введения смерт... Кого ты хочешь казнить в данном случае?? Человека, который видел эту девушку последним?? Тема уже много раз обговорена - вопрос не в жесткости, вопрос в неотвратимости наказания за преступление.
13:09:23 21-12-2023
Ты ,вообще ,статью прочитал?Какой человек её видел последним?Изверг или изверги ,которые её насиловали и убили,выколов глаза?Ты не морочь людям мозги своим дурацким мнением про неотвратимость наказания . Нужна неотвратимость смертной казни для такой сволочи.И вот ,когда они будут осознавать ,чего их ждёт впоследствии ,то у многих и многих (если не у всех) отпадёт охотка в подобных деяниях.А то развели демагогию про эту дурацкую неотвратимость,да ещё и повесили нам на шею содержание в тюрьмах таких тварей.Вот мы ,сейчас,и имеем эту "неотвратимость" и каков результат?Всё тот же?Смотрю ,больно либеральный,ты ,гусь.