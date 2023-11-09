Стала известна причина смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном
Уголовное дело по статье "Убийство" закрыто, поскольку к гибели девушки другой человек руку не прикладывал
09 ноября 2023, 22:45, ИА Амител
Следователи раскрыли причину смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном. Как сообщает "КП-Новосибирск", уголовное дело закрыто – причина смерти не связана с криминалом.
Екатерина Плотникова переехала в Новосибирск в 2016 году. Ее знали как доброго человека и зоозащитницу. Она брала на передержку животных и заботилась о них. Близким рассказывала, что работает в салоне красоты. В феврале 2021 года девушка исчезла. Ее искали и полиция, и волонтеры. И нашли, спустя пять месяцев, в овраге возле поселка Рыбачьего. Тело погибшей было залито бетоном.
Двойная жизнь вскрылась уже после исчезновения. Анкету Плотниковой нашли на сайте эскорт-услуг, где она представлялась госпожой Стеллой. Тайна Кати стала важной зацепкой для оперативников. Они предполагали, что исчезновение могло быть связано с ее второй жизнью. Тогда в СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Следователи стали проверять знакомых и установили подозреваемого, который путался в показаниях. Он признался, что в февральский вечер приехал к Екатерине по рабочим вопросам. Но нашел ее дома мертвую и испугался.
"Он не стал звонить в скорую или полицию. Почему-то подумал, что такой прецедент в его жизни может плохо сказаться на бизнесе и его репутации", – рассказал источник в правоохранительных органах.Он вывез тело Екатерины в овраг, а после залил бетоном. В результате дело по статье "Убийство" закрыли, о чем почти спустя год рассказала мама погибшей. Мать девушки считает, что ее дочь убил диабет, от которого она страдала. Мужчина не понес ответственности, поскольку статьи за спрятанное тело в УК РФ нет.
22:56:23 09-11-2023
Мужчина не понес ответственности, поскольку статьи за спрятанное тело в УК РФ нет. --------------- надругался над телом и статьи нет. А ЕСЛИ БЫ, ЭТА БЫЛА ДОЧЕРЬЮ ГУБЕРНАТОРА?
23:12:44 09-11-2023
Гость (22:56:23 09-11-2023) Мужчина не понес ответственности, поскольку статьи за спрята... приехал к даме из эскорт-услуг по рабочим вопросам- работали вместе?!, понял что смерть дамы плохо скажется на бизнесе и его репутации. вывез в овраг и залил бетоном.....тут надо быть СЫНОМ губернатора, что бы не закрыли
08:27:40 10-11-2023
Гость (23:12:44 09-11-2023) приехал к даме из эскорт-услуг по рабочим вопросам- работали... Что не сделаешь,чтобы на бизнесе плохо не сказалось.
07:16:04 10-11-2023
Гость (22:56:23 09-11-2023) Мужчина не понес ответственности, поскольку статьи за спрята... а есть за то, что не сообщил..
09:50:28 10-11-2023
Гость (22:56:23 09-11-2023) Мужчина не понес ответственности, поскольку статьи за спрята... Мда, тут по моему нужно быть и Сыном и дочерью и любовницей причём не одного губернатора что бы с такого соскочить. Есть статья о помехе следствию. Есть статья о преступной небрежности. Есть статья о введение следствия в заблуждения путём своих действий. Есть статья о не надлежащем обращении с останками усопшего. Так что если бы не "был(а) .... губернатора" то по любому что то да нашли бы, а так всё, всё закрыто, нет состава преступления.
23:09:50 09-11-2023
Лихо соскочил, причину смерти в студию, согласно СМЭ?
23:44:33 09-11-2023
Гость (23:09:50 09-11-2023) Лихо соскочил, причину смерти в студию, согласно СМЭ? ... Ее нашли спустя 5 месяцев. Там уже скелетированные останки, какая СМЭ?
01:14:41 10-11-2023
Гость (23:09:50 09-11-2023) Лихо соскочил, причину смерти в студию, согласно СМЭ? ... захлебнулась бетоном!...
00:47:43 10-11-2023
Следователи раскрыли причину смерти __иии? какая? бредятина какая-то. путался в показаниях, но не виноват. от зашибись-то, все бы так пугались и бетоном найденые тела заливали. мда.
07:35:57 10-11-2023
А причина смерти в чем? Инфаркт, передозировка наркоты, удушение?
07:59:07 10-11-2023
Гость (07:35:57 10-11-2023) А причина смерти в чем? Инфаркт, передозировка наркоты, удуш... Мать девушки считает, что ее дочь убил диабет, от которого она страдала
08:07:23 10-11-2023
Гость (07:59:07 10-11-2023) Мать девушки считает, что ее дочь убил диабет, от которого о... Сколько дали этой матери зелени, чтобы она сказала эти слова? Если посмотреть на фото, то диабетом не пахнет.
08:32:18 10-11-2023
Гость (08:07:23 10-11-2023) Сколько дали этой матери зелени, чтобы она сказала эти слова... Ты какой молодец) диагнозы по фото ставишь)
08:05:12 10-11-2023
СМЭ установила, что причина смерти - диабет, девушка не принимала лекарства. По звонкам выяснили, что у нее был приступ, и она просто от шока умерла. Сокрытие тела без криминального происхождения смерти - не уголовное преступление. Только с морально-этической стороны.
08:07:36 10-11-2023
Нормально, просто так у каждого бетон под рукой, ага.
08:16:41 10-11-2023
хреновато дела в новосибе с эскортом однако... хотя "кому и кобыла..." (с)
14:00:01 10-11-2023
Гость (08:16:41 10-11-2023) хреновато дела в новосибе с эскортом однако... хотя "кому и ... Вы по фото судите? Может, она искусная любовница или интересный собеседник =)
09:53:59 10-11-2023
И нет статьи за сокрытие трупа?
10:24:00 10-11-2023
Эскорт-услуги - это одно, а проституция - это совсем другая вещь. Не мешало бы подтянуть грамотность.
11:29:06 10-11-2023
Эт как же он следователям объяснил: пришел к сотруднице эскорта. Увидел тело. Упаковал. Перетащил в машину. Поехал а леруа за цементной смесью, емкостями с водой, инструментом и бетономешалкой (интересно, он с телом в машине по магазинам ездил?). Привез все это дело к оврагам. Замешал бетон. Залил тело. Прибрал инструменты. Уехал.
11:40:14 10-11-2023
Гость (11:29:06 10-11-2023) Эт как же он следователям объяснил: пришел к сотруднице эско... Ну у человека много свободного времени)))
13:07:33 10-11-2023
Чё за лягуха на фото ?!