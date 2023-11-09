Стала известна причина смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном

Уголовное дело по статье "Убийство" закрыто, поскольку к гибели девушки другой человек руку не прикладывал

09 ноября 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

Следователи раскрыли причину смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном. Как сообщает "КП-Новосибирск", уголовное дело закрыто – причина смерти не связана с криминалом.

Екатерина Плотникова переехала в Новосибирск в 2016 году. Ее знали как доброго человека и зоозащитницу. Она брала на передержку животных и заботилась о них. Близким рассказывала, что работает в салоне красоты. В феврале 2021 года девушка исчезла. Ее искали и полиция, и волонтеры. И нашли, спустя пять месяцев, в овраге возле поселка Рыбачьего. Тело погибшей было залито бетоном.

Двойная жизнь вскрылась уже после исчезновения. Анкету Плотниковой нашли на сайте эскорт-услуг, где она представлялась госпожой Стеллой. Тайна Кати стала важной зацепкой для оперативников. Они предполагали, что исчезновение могло быть связано с ее второй жизнью. Тогда в СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи стали проверять знакомых и установили подозреваемого, который путался в показаниях. Он признался, что в февральский вечер приехал к Екатерине по рабочим вопросам. Но нашел ее дома мертвую и испугался.

"Он не стал звонить в скорую или полицию. Почему-то подумал, что такой прецедент в его жизни может плохо сказаться на бизнесе и его репутации", – рассказал источник в правоохранительных органах.Он вывез тело Екатерины в овраг, а после залил бетоном. В результате дело по статье "Убийство" закрыли, о чем почти спустя год рассказала мама погибшей. Мать девушки считает, что ее дочь убил диабет, от которого она страдала. Мужчина не понес ответственности, поскольку статьи за спрятанное тело в УК РФ нет.