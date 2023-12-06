Тело Кивы нашли с раной головы

На место вызвали врачей, но реанимировать экс-депутата Верховной рады не смогли

06 декабря 2023, 22:40, ИА Амител

Кадр из видео

СМИ узнали обстоятельства обнаружения тела экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, тело Кивы нашли на территории отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Отмечается, что на голове у бывшего политика была рана.

Тело обнаружили около 15 часов назад. На место вызвали врачей, но реанимировать Киву не смогли.

Ранее в СМИ сообщалось, что тело Кивы нашли в Подмосковье, на месте работают спецслужбы.