Тело мужчины нашли на водохранилище в Алтайском крае

Предположительно, ранее в соцсетях сообщали о его пропаже

07 сентября 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Рыбаки нашли тело мужчины на Склюихинском водохранилище в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Сначала рыболовы на берегу со стороны села Половинкино заметили оставленные вещи, которые, по внешним признакам, пролежали здесь несколько дней.

Позднее спасатели извлекли из воды тело. В его одежде, предварительно, обнаружили предсмертную записку.

Ранее в социальных сетях могли сообщать о пропаже этого мужчины. Подробности уточняются.